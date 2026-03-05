¿Jorge Losa ya tiene novia? El actor es vinculado a una modelo relacionada con Ferka y su ex: ¿quién es?

El actor y modelo Jorge Losa fue cuestionado sobre su situación sentimental en medio de versiones que lo vinculan con una famosa, ¿será que el corazón del exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 tiene dueña? Te contamos qué dijo y de quién se trataría.

¿Jorge Losa ya tiene pareja? El actor responde. / Redes sociales

¿Con qué famosa se le relaciona a Jorge Losa?

En semanas recientes, el nombre de Jorge Losa ha sido relacionado con el de la modelo venezolana Aleska Génesis luego de diversas interacciones entre ambos en redes sociales. Usuarios comenzaron a comentar sobre el tema después de notar mensajes y reacciones que compartieron públicamente en sus perfiles, lo que generó especulación entre seguidores.

A estos comentarios se sumó el hecho de que ambos fueron vistos juntos en algunos encuentros, situación que incrementó las versiones sobre un posible vínculo sentimental. Las imágenes y menciones que circularon en plataformas digitales alimentaron la conversación entre internautas, quienes comenzaron a asociar sus apariciones con la posibilidad de que exista una relación.

Aleska Génesis es vinculada sentimentalmente con Jorge Losa. / Redes sociales

¿Jorge Losa tiene una relación con Aleska Génesis?

Durante una entrevista con Alan Morales, Jorge Losa fue cuestionado sobre los comentarios que lo vinculan con Aleska Génesis. Al respecto, el actor habló de la convivencia que tuvieron recientemente y explicó que entre ellos existe una relación cordial, sin confirmar un vínculo sentimental.

El también exhabitante de La casa de los famosos México señaló que ha escuchado distintas versiones sobre su vida personal y respondió a los rumores que lo relacionan con varias figuras del espectáculo.

“Ya me han dicho que estoy saliendo con tantas a la vez. El otro día nos vimos en Miami, pero así como salí con Chiqui, Maripily (Rivera), salí con Aleska esa noche también, salimos varios del grupo y hago amistades con todo el mundo”, comentó.

En su explicación, detalló que conoció a la modelo recientemente y que la convivencia ocurrió en un ambiente social junto a otras personas. “La conocí el otro día, nos llevamos súper bien, me cayó súper bien, me presentó a sus amigos, me llevé súper bien con todo el grupo que tenía. Una bonita relación, pero más allá de eso no te puedo decir nada porque no hay más allá”, expresó.

Además, el actor reiteró que lo ocurrido fue un encuentro entre amigos y que, por ahora, no existe otro tipo de relación entre ambos. “Me cayó muy bien, muy linda, me trató increíble, compartimos muy bien una noche”, añadió al referirse a la convivencia que tuvo con Aleska Génesis.

Jorge Losa habló de su situación sentimental. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Jorge Losa de Aleska Génesis?

A las versiones sobre un posible romance entre Jorge Losa y Aleska Génesis también se sumaron comentarios en redes sociales que mencionan a la modelo como presunta tercera en discordia en la historia entre Ferka y Christian Estrada. Estas versiones surgieron después de que se recordaran declaraciones que el propio Estrada dio para Telemundo, donde habló sobre Aleska.

En aquella conversación, el modelo comentó: “Sí hay una atracción entre ambos, la ves y te derrites”. Sus palabras volvieron a circular en redes sociales y fueron retomadas por usuarios que comenzaron a relacionar nuevamente a los involucrados, lo que provocó que el tema resurgiera en medio de las especulaciones actuales.

Al ser cuestionado sobre ese tema, Jorge Losa explicó que la situación incluso fue comentada entre él y la propia Aleska durante una charla reciente. “Lo que sabía es que había tenido algo que ver con Christian porque salió la plática el otro día y nos cagam*s de la risa ella y yo, estábamos echando el chisme y cuento, yo preguntándole ‘¿qué onda?’”, relató.

El actor agregó que para él ese asunto no representa un problema al momento de conocer a alguien. “Pero nada que ver, es una chica súper linda. Soy una persona que tampoco se fija en el pasado de nadie, yo conozco a las personas tal y cómo tú me trates, yo te trato, no tengo nada malo que decir de ella”, expresó al referirse a Aleska Génesis.

Aleska Génesis salió con Jorge Losa como amigos. / Instagram.

¿Quién es Jorge Losa?

Jorge Losa es un actor que ha desarrollado su carrera en televisión y proyectos de entretenimiento. Ha participado en distintas producciones dentro de la pantalla mexicana, entre ellas la telenovela La madrastra, donde interpretó al personaje de Jordi Villa. También ha aparecido en series como La rosa de Guadalupe, Parientes a la fuerza y Mujeres asesinas.

Además de su trabajo como actor, Losa ha participado en programas de telerrealidad y mantiene presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, sesiones de fotos y actividades relacionadas con su trabajo. En sus plataformas digitales reúne a miles de seguidores que siguen su trayectoria dentro del medio del espectáculo.

