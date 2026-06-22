Esposa de Poncho Lizárraga, integrante de banda ‘El Recodo’, lo engañaría con un hombre menor, aseguran

Poncho Lizárraga, clarinetista y director musical de banda ‘El Recodo’, está en medio del escándalo. Y es que recientemente se reportó que, presuntamente, su esposa, Celia Correa, le estaría siendo infiel con un hombre menor. Esto es todo lo que se sabe.

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Esposa de Poncho Lizárraga le estaría siendo infiel / Redes sociales

¿Por qué se dice que la esposa de Poncho Lizárraga le estaría siendo infiel?

Durante la última transmisión de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani comenzó diciendo que, presuntamente, captaron a Celia Correa, esposa de Poncho Lizárraga, “coqueteando” con un productor menor que ella, en Mazatlán.

“Muchos vieron…supuesta y alegadamente, se la vio a ella pidiéndole el teléfono a un colágeno, productor de YouTube, un millenial, supuesta y alegadamente, le pidió el teléfono. Lo habría invitado a un antro”. Javier Ceriani

Según Ceriani, la mujer ya estaría “cansada” de estar con un hombre mayor. Recordemos que él tenía 33 años y ella 23 cuando se casaron en 2004. Incluso aseguró que el presunto tercero en discordia habría confirmado todo.

“Medio Mazatlán se habrá enterado. Exproductor de Badabum. Supuestamente la vieron buscando colágeno que no es su esposo, en varias oportunidades, con la misma persona. Él lo contó. La princesa buscó placeres, supuesta y alegadamente, fuera del rey. Celia y Poncho Lizárraga, señoras y señores, ¿qué hay en este matrimonio?, ¿Por qué habrá buscado a un exproductor de Badabum que tiene menos de 30 años? Lo haría a espaldas de Poncho”, indicó.

Hasta el momento, la pareja no ha confirmado ni negado esta información. No obstante, esta no es la primera vez que se habla de conflictos entre ellos.

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¿Poncho Lizárraga y su esposa Celia Correa están en crisis matrimonial?

A finales de 2025, el periodista Armando Gallegos informó en un medio de circulación nacional que, presuntamente, Poncho Lizárraga y su esposa, Celia Correa, estaban al borde del divorcio tras casi 22 años de matrimonio.

Aunque no mencionó las supuestas razones, reportó que, supuestamente, ambos estaban llevando este proceso en los mejores términos posibles por el bien de sus tres hijas.

“Aún no se ha interpuesto una demanda de divorcio. Se mantienen en secreto las razones del rompimiento de la pareja; sin embargo, se sabe que los aún esposos llevan una buena relación, priorizando el bienestar de sus hijas”, manifestó Gallegos.

También relató que, según fuentes cercanas, el motivo de la presunta crisis no sería una infidelidad, sino simplemente desgaste en la relación. Incluso afirmó que Poncho, presuntamente, se habría mudado.

“Mientras Celia Correa vive con sus hijas en la casa familiar, Poncho se mudó a un departamento en el que vivieron de recién casados, ubicado frente a la playa, en el malecón de Mazatlán”, resaltó. En aquel entonces, Lizárraga simplemente se limitó a decir que estaba feliz con su esposa.

La supuesta crisis entre Poncho Lizárraga y su esposa / Redes sociales

¿Cuándo se casó Poncho Lizárraga, integrante de la banda ‘El Recodo’, con Celia Correa?

Poncho Lizárraga y su esposa, Celia Correa, se conocieron a inicios de los años 2000, en una entrega de premios. De acuerdo con el integrante de la banda ‘El Recodo’, ella lo rechazó al principio.

Tras varios intentos, logró obtener su número telefónico. La convivencia constante hizo que ella se enamorara, a pesar de las dudas que tenía por la diferencia de edad. Finalmente, se casaron el 16 de abril de 2004, en una boda de mil 200 invitados aproximadamente. Tuvieron tres hijas con el tiempo.

En su momento, Lizárraga confesó que el secreto para un matrimonio duradero es seguir siendo romántico: “Nunca dejes de tener detalles con tu pareja porque eso retroalimenta el amor y eso no se debe perder nunca”, indicó.

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