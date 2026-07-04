¿Alberto Guerra fue infiel a Zuria Vega? Tras rumores con Madonna, la actriz recordó una dolorosa sospecha

Cuando los rumores de una supuesta infidelidad entre Alberto Guerra y Madonna seguían rondando en redes, una nueva confesión de Zuria Vega volvió a llamar la atención. La actriz reveló que hubo un momento en el que pensó que su esposo le ocultaba algo importante e incluso imaginó el peor escenario. Sin embargo, la realidad era muy distinta y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más felices de su historia de amor.

¿Por qué Zuria Vega pensó que Alberto Guerra le ocultaba algo?

Zuria Vega sorprendió al compartir una anécdota inédita durante su participación en el programa Seres Cromáticos, conducido por el ganador de MasterChef Generaciones, Dani Valle, donde recordó el momento en que llegó a pensar que Alberto Guerra le ocultaba algo importante.

La revelación tomó relevancia nuevamente debido a los constantes rumores de infidelidad que han perseguido a la pareja en los últimos años, especialmente aquellos que vinculaban a Alberto Guerra con la cantante Madonna. Sin embargo, la propia actriz dejó claro que la situación que la hizo sospechar ocurrió mucho antes de toda esa polémica y no estaba relacionada con ninguna traición amorosa.

Zuria Vega huye de preguntas de Madonna. / Mezcalent

Durante una conversación, Zuria recordó que incluso consultaba los horóscopos porque sentía que Alberto Guerra estaba demasiado misterioso.

Zuria Vega “Les voy a contar una anécdota que no he contado antes. Cuando me pidió matrimonio fue en nuestra casa, porque ya vivíamos juntos, pero yo lo andaba viendo raro. Misterioso, misterioso. Ya andaba yo leyendo los horóscopos y decía: ‘Sagitario anda raro, te anda ocultando algo’”.

La actriz señaló que constantemente le comentaba a su entonces novio lo que leía en los horóscopos, mientras él simplemente se limitaba a reír.

Zuria Vega y Alberto Guerra reaparecen en redes / IG: @el_guerra / @zuriavvega

¿Zuria Vega creyó que Alberto Guerra iba a terminar la relación?

La historia tomó un giro inesperado el día de la propuesta. Según contó Zuria Vega, aquella mañana había grabado una escena de matrimonio para la telenovela ‘Qué pobres tan ricos’, por lo que jamás imaginó que unas horas después viviría algo parecido en la vida real.

La actriz explicó que Alberto Guerra le escribió para decirle que cenarían juntos esa noche, algo que le pareció positivo porque seguía sintiéndolo distante. No obstante, la idea de una propuesta de matrimonio nunca cruzó por su mente.

Incluso recordó que acudió a la cita vestida de forma completamente casual.

“Yo llegué con una sudadera de Mickey Mouse, una de esas viejas de paca, un chongo… así estaba yo ese día”. Zuria Vega

Cuando llegó a casa encontró una escena romántica: flores, una mesa preparada para cenar y a un Alberto Guerra especialmente elegante. Pero lejos de sospechar que estaba a punto de comprometerse, comenzó a pensar que se acercaba una conversación complicada.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Alberto Guerra a Zuria Vega?

La actriz confesó que cuando Alberto Guerra le dijo que había estado ocultándole algo, inmediatamente pensó lo peor. Su imaginación la llevó a creer que el actor quería terminar la relación, por lo que comenzó a construir una historia completamente distinta en su cabeza mientras él intentaba hablar.

“Nos sentamos a cenar y me dice: ‘Te he estado ocultando algo y no me siento muy bien’”. Zuria Vega

La reacción de Zuria fue inmediata: “Yo pensé: ‘¿Entonces qué pasa?’. No, no. ‘Le voy a hablar a mi hermana para que me ayude a sacar sus cosas’. O sea, yo ya estaba en Júpiter de lo dramática”.

La actriz contó que dejó de escuchar por completo lo que Alberto le decía porque estaba convencida de que estaba siendo abandonada.

“Yo estaba pensando: ‘¿Me está dejando? ¿Me va a dejar en un date?’”. Zuria Vega

Sin embargo, mientras ella imaginaba una ruptura, Alberto Guerra luchaba contra los nervios para hacer una de las preguntas más importantes de su vida.

Momentos después, el actor se arrodilló y sacó el anillo de compromiso: “De pronto volteo y ya estaba arrodillado con el anillo”.

La sorpresa fue tan grande que Zuria asegura que dejó caer los cubiertos y no podía creer lo que estaba ocurriendo. Incluso, tras ver su reacción, aseguró que había sido una pésima actriz cuando grabó la escena de pedida ese mismo día para la telenovela.

¿Quién es Alberto Guerra y cómo nació su historia de amor con Zuria Vega?

Zuria Vega y Alberto Guerra forman una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano. Los actores se conocieron durante las grabaciones de El Señor de los Cielos y poco después comenzaron una relación sentimental.

En agosto de 2013 hicieron público su romance y apenas siete meses después llegó la propuesta de matrimonio. El 21 de marzo de 2014, Alberto Guerra le pidió matrimonio a la actriz y ella aceptó. Meses más tarde celebraron su boda en San Francisco, Nayarit, en noviembre de 2014.

Actualmente son padres de dos hijos y además han compartido diversos proyectos profesionales, incluyendo la película de Netflix ‘En las buenas y en las malas’ y la serie ‘El refugio’.

A pesar de que en los últimos años han enfrentado rumores de separación e infidelidad, especialmente por la cercanía profesional entre Alberto Guerra y Madonna, ambos han desmentido cualquier crisis matrimonial. De hecho, la propia pareja ha compartido en distintas ocasiones fotografías y mensajes que reflejan que su relación continúa firme