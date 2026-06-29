Karely muestra resultados tras reciente cirugía estética y... ¡luce mejor que nunca! VIDEO

La influencer y creadora de contenido Karely, quien recientemente peleó con una internauta, volvió a sus millones de seguidores en redes sociales, luego de compartir los resultados de su más reciente cirugía estética, algo que ha generado debate entre internautas. ¿Cómo quedó?

¿Cómo luce Karely Ruiz tras nueva cirugía estética? / Foto: Redes sociales

¿A qué cirugía estética se sometió Karely?

Se supo hace algunas semanas que Karely se sometería a una nueva cirugía, y aunque durante varios días mantuvo en secreto el procedimiento exacto, finalmente mostró el cambio físico que realizó en su busto y confesó sentirse satisfecha con el resultado.

De acuerdo con declaraciones hechas por Karely tiempo atrás, el dolor de espalda fue uno de los principales motivos que la llevaron a considerar un cambio, mismo que llegó tras convertirse en madre:

Me voy despidiendo de estas (senos), ya no van a ser así de grandotas. Karely Ruiz

Ahora, tras llevarse a cabo dicho procedimiento estético, compartió con su comunidad digital los resultados de ello.

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Karely Ruiz al quirófano nuevamente / Foto: Redes sociales

¿Cómo quedó Karely tras someterse a una cirugía de reducción de busto?

Durante el domingo 28 de junio, Karely mostró los resultados que obtuvo tras someterse a una cirugía estética en el busto, algo que desde semanas atrás se había anunciado:

Por fin pude mostrarles el resultado, ya no más bubssss hasta el ombligo. Estoy tan feliz con mi resultado, ¿qué opinan? Karely Ruiz

La creadora de contenido apareció usando un vestido con un pronunciado escote en “V”, siendo su video uno de los temas más hablados de este fin de semana. Aunque muchos compartieron piropos hacia ella, otros cuantos criticaron el resultado:



“Quedaron top”,

“Bella bella como una diosa” y,

“Ya para, por Dios”.

Con el paso de los años también ha reconocido haberse realizado diversos procedimientos estéticos, entre ellos cirugías de busto, liposucciones, lipotransferencia de grasa y una rinoplastia.

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¿Qué contenido hace Karely?

Karely es una influencer, modelo y creadora de contenido que se hizo viral gracias a las redes sociales, donde comenzó a compartir fotografías y videos sobre su día a día.

Su aparición en programas de televisión como Es show Mitad y mitad también la llevaron a convertirse en un rostro reconocido para los televidentes, expandiendo su presencia también a la pantalla chica.

Con el paso del tiempo diversificó su contenido y se consolidó como una de las creadoras de contenido para adultos más exitosas de México.

Además de su faceta como influencer, Karely ha realizado diversas acciones altruistas que le han valido reconocimiento entre sus seguidores. En distintas ocasiones ha apoyado económicamente a personas en situación vulnerable.

Recientemente Karely ha tenido una guerra de declaraciones con Alfredo Adame, algo que creció aún más durante su “encuentro” en el Ring royale.

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