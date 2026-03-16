Karely y su esposo responden a Alfredo Adame tras amenaza de denuncia por agresión en Ring Royale

Uno de los temas más controvertidos en torno a la Ring Royale 2026 fue la agresión que sufrió Alfredo Adame a manos de Jhon Echeverry, esposo de Karely. Previo al evento, este último le pegó al actor tras discutir con la influencer.

Debido a esto, el ganador de ‘La granja VIP’ advirtió que tomará medidas legales. En tanto que los internautas ya han tomado bandos, la pareja ya dio su postura ante esta situación. ¿Se disculparon con la celebridad?

Karely Ruiz y su esposo / Redes sociales

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¿Por qué el esposo de Karely golpeó a Alfredo Adame antes del Ring Royale 2026?

Para nadie es un secreto que Karely y Alfredo Adame han estado enfrascados en una guerra de dimes y diretes. En múltiples ocasiones, él la ha insultado y ha minimizado su contenido en redes sociales; ella se ha defendido de ello.

Las cosas se salieron de control durante el fin de semana pasado. Karely y su esposo iban subiendo a una camioneta cuando vieron a Alfredo pasar por allí. Ella no dudó en gritar: “Ojalá y pierda”, en referencia a su pelea contra Carlos Trejo en el Ring Royale.

Mientras Alfredo le contestaba, Jhon Echeverry, pareja de Karely, le soltó un golpe por la espalda para, aparentemente, irse corriendo después. El momento quedó grabado en video y se viralizó rápidamente.

Tras esto, Echeverry dijo que no se arrepentía de lo ocurrido, ya que estaba harto de la forma en que Adame se expresaba sobre su mujer. En respuesta, el actor dejó clara su intención de proceder legalmente por los hechos.

“Me dio un tremendo golpazo aquí en la nuca… como cobarde que es, salió corriendo y luego mi entrenador, el Iván, le partió la madre. Es un cobarde; es un pobre estúpido; es un cobarde. Obviamente va a haber una denuncia penal; ya me mandaron la reforma al Código Penal del estado de Nuevo León y, bueno, cometió un delito grave, muy grave, que lo puede llevar a la cárcel”, dijo en una entrevista con la prensa.

Pelea esposo de Karely vs Alfredo Adame / Redes sociales

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Así fue como Karely reaccionó ante posible denuncia de Alfredo Adame contra su esposo

Karely no se quedó callada ante la amenaza de “denuncia penal” por parte de Alfredo Adame. En un encuentro con la prensa, la influencer apoyó a su pareja y resaltó que el actor la ha atacado en varias ocasiones.

Karely “Él es una persona que ya venía atacándome, bueno, los dos. Yo también asumo mi responsabilidad; yo también hablé mal de él. Como cualquier pareja que defiende a su esposa, yo creo que otra persona igual hubiera hecho lo mismo. No se aguantó; el que se lleva, se aguanta”

Dijo que no tenía miedo de un posible proceso legal y hasta aseguró que prepararía su mejor “outfit” para ir a los tribunales.

“Dice que me quiere demandar. Esperamos la demanda; parada, sentada, acostada, donde sea… Somos generaciones totalmente diferentes, personas totalmente diferentes, públicos totalmente diferentes. Si procede la demanda, yo voy; yo me presento. Deja voy preparando mi outfit para irme muy perra. No tengo ninguna rivalidad con él; vivimos de esto, nos gusta la polémica, hay que aguantar vara”, indicó.

Karely / Redes sociales

¿Esposo de Karely se disculpa con Alfredo Adame por haberlo agredido?

Por su parte, Jhon Echeverry, esposo de Karely, subió un video a redes sociales para explicar su postura ante la posible denuncia. Al igual que la influencer, el DJ sostuvo no tener miedo de un proceso legal

El joven dijo estar harto de los insultos de Adame contra su esposa. Lejos de dar alguna disculpa, dejó claro que no se arrepentía y hasta justificó sus acciones resaltando que el actor ya había “llenado el vaso” con sus ofensas.

“No es la primera vez que este hombre le falta el respeto a mi mujer. De hecho, hace menos de un mes, usó palabras de odio para decirles cosas que no voy a repetir aquí. Una cosa es verlo en redes sociales y otra verlo presencialmente. Le dijo: ‘Hija de pu…’. No voy a permitir que le falte el respeto a mi esposa. Lo hice en forma de protección”, indicó.

Aseguró que, tras haber violentado a Adame, este mandó gente a agredirlo. Según su versión, de cuatro a cinco personas. Finalizó su clip diciendo que no le conviene ejercer acciones legales, ya que él podría hacer lo mismo.

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