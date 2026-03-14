Alfredo Adame presume outfit ganador y promete ‘dinamita pura’ vs Carlos Trejo ¿se siente confiado?

Alfredo Adame está casi listo para su esperada pelea contra su archirrival, el “Cazafantasmas” Carlos Trejo, que se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey. Para la ocasión, el actor estrenará un llamativo vestuario en tonos dorado y negro, con el que promete lucir elegante arriba del ring.

A unas horas del combate, el también conductor aseguró sentirse tranquilo y listo para lo que ha llamado “la pelea del año”, donde, afirma, estallará “dinamita pura” frente a su oponente.

“Ese día, a Carlos Trejo le espera una muy buena bomba de dinamita y le sonará el cuero duro. Me encanta el vestuario que me mostraron, ya que siempre dije que me gustaría ser el protagonista de un campeonato mundial o de una arena llena. Yo estoy muy bien. Me siento seguro. Muy animado para la pelea”. Alfredo Adame

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¿Qué detalles reveló Alfredo Adame sobre el vestuario que usará en su pelea con Carlos Trejo?

Para la contienda tan esperada por el público desde hace más de 20 años, el actor Alfredo Adame mandó a confeccionar especialmente todo su vestuario. “Me vinieron a tomar medidas, y es la primera prueba de la bata y la playera que usará el equipo que va a estar en mi esquina. Detectamos algunos detallitos que hay que ampliar un poco, sobre todo en el área de la panza. Me gustó mucho la bata y todo lo que trajeron”.

Adame aseguró que para ese día tan importante vestirá de dorado, el color que, dice, más le favorece y con el que busca lucir imponente en el ring. “Se va a ver lo que es el brillo de oro puro, ya que a eso se refiere la pelea, que comprenderá 3 rounds de 2 minutos cada uno: 6 minutos de combate. Esto lo he hecho muchas veces. Yo estoy completo y listo para subirme el 15 de marzo. Me ilusiona. Imagínate que a los 67 tenga esa oportunidad. No conozco a nadie que lo haya logrado”.

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¿Qué pasará si Alfredo Adame pierde la pelea contra Carlos Trejo? Esto fue lo que respondió

El también modelo aseguró que quiere llegar relajado al ring, por lo que ha decidido mantenerse alejado de los “dimes y diretes” antes del combate.

“Ahorita todo es paz, tranquilidad y serenidad. Lo que venga a decir (Carlos) me tiene sin cuidado. Para mí es estéril todo lo que diga este fanfarrón”. Alfredo Adame

La enemistad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame lleva más de una década. / IG

Para Adame, ganar o perder pasa a segundo plano. Lo que realmente le importa es dar un gran show a todos los que adquirieron un boleto para presenciar esta contienda. “Para mí lo importante no es el resultado, si gano o no. Yo voy a dar espectáculo de excelencia, como siempre lo he hecho. Yo estoy preparado para ambos escenarios. Si pierdo, igual salgo ganando. En mi cabeza no está la posibilidad de perder. Si se da, ni modo. Yo voy a dar todo arriba del ring”.

Finalmente, Alfredo confesó que, en caso de derrota, sabe que tendrá que afrontar las críticas y burlas en redes, pero siempre mantiene la mente positiva.

“Por supuesto que, si se da el caso, hay que apechugar. Así es esto. Así es la vida. Para mí no es un factor que pueda cambiar en mi objetivo”. Alfredo Adame

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¿Quién es Mario Monroy, el diseñador del vestuario dorado de Alfredo Adame para su pelea contra Carlos Trejo?

El diseñador y confeccionista de ropa deportiva Mario Monroy nos dio los pormenores sobre la vestimenta que usará Alfredo en su pelea contra Carlos Trejo:

Mario Monroy “Nosotros tenemos una línea de ropa especializada en combates. Para este caso, nos contactaron para confeccionar el vestuario de Alfredo Adame. Diseñamos el vestuario con vivos dorados y el adorno barroco que está utilizando de manera sencilla, elegante y sobre todo que destaque”.

“Es de tela deportiva satinada, que se utilizará tanto en el short como en la bata. Todavía estamos por definir el tipo de playera. Podría ser tipo dry fit, con secado rápido, aunque estamos a expensas de que quiera destacar el dorado, para volver a usar la satinada”.

“La primera cita la tuvimos hace unas 2 semanas, mientras que terminamos el diseño. Ahora, el pasado miércoles entregamos los 8 sets, que son para su equipo y para él”.