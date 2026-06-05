Papá de Roxana Guzmán, periodista secuestrada, hospitalizado de emergencia; lanza emotiva súplica

México se vio conmocionado por el secuestro de la periodista Roxana Guzmán. La comunicadora fue privada de su libertad en Veracruz y, hasta el día de hoy, se sigue sin saber su paradero. En medio de la preocupación colectiva, se da a conocer que su papá fue hospitalizado de emergencia. Te contamos todo lo que se sabe.

Lee: Muere repentinamente un querido periodista y locutor ¡televisoras lo despiden en redes sociales! ¿Quién era?

La periodista Roxana Guzmán fue secuestrada a principios de mes / Redes sociales

¿Cómo fue el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz?

A principios de semana, se viralizó el video en el que se puede ver a unos hombres intentando ingresar al domicilio de Roxana Guzmán. En las imágenes, se observa a los responsables rompiendo los vidrios de la puerta y tratando de forzar la entrada.

Una de las personas que estaba dentro del domicilio intenta impedir el ingreso de los criminales. No obstante, uno de los agresores lo amenaza con un arma de fuego para que se aparte. Al final, los individuos localizan a la periodista y se la llevan en contra de su voluntad.

Luego de esto, ya no se supo nada de ella. Sus colegas alertaron sobre su desaparición y exigieron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) tomara acciones contundentes.

El caso ha generado preocupación, principalmente por la historia de violencia que vivió en 2017. En ese año, su esposo fue asesinado. Tras los hechos, Roxana decidió huir de Veracruz. Años después regresó y fundó su propio medio llamado ‘Pulso Informativo del Sureste’.

De acuerdo con sus compañeros, Guzmán no había recibido ningún tipo de amenaza previo al acontecimiento. Se piensa que el móvil del secuestro pudo haber sido una rencilla del pasado relacionada con el homicidio de su pareja. Sin embargo, aún no hay nada confirmado.

No te pierdas: Reportero de TUDN fue liberado tras meses detenido; revela detalles de su terrible experiencia en Sudáfrica

Secuestro de la periodista Roxana Guzmán / Redes sociales

Papá de Roxana Guzmán, periodista secuestrada, se pronuncia tras el hecho

En una entrevista para ADN Noticias, Fernando Guzmán, padre de Roxana y quien aparentemente estuvo presente al momento del hecho, dijo que aún no sabe nada sobre el paradero de su hija. Mencionó que los secuestradores tampoco se han comunicado para pedir algún tipo de recompensa.

De igual forma, contó que, tras los acontecimientos, fue hospitalizado de emergencia por un aumento de azúcar en el cuerpo. La madre de la comunicadora también habría sido ingresada al nosocomio para una cirugía.

“Yo desconozco. Lo único que sé es por medio de mi esposa, que los ministeriales estuvieron aquí (en la casa de mi hija), la municipal porque a mí me llevaron al hospital. Tenía la azúcar hasta las chanclas. La única que sabe es mi esposa y ella, como la acaban de operar, pues también se fue al doctor. No les puedo decir nada”. Papá de Roxana Guzmán, periodista desaparecida

Entre lágrimas, aprovechó las cámaras para suplicarle a los secuestradores que le regresen a su hija con vida, ya que ella no había hecho “nada malo”. Incluso se dijo dispuesto a dar dinero o lo que ellos quisieran.

“Que la regresen con vida. Si quieren algo de dinero, que diga. Se tratará de conseguir lo que sea, pero que devuelvan a mi hija porque no les ha hecho nada. Si la labor de periodista es para que te vaya a matar, no va a haber nunca periodista. Me lastimaron, me pegaron con el arma, me patearon, pero a mí no me interesa, lo que me interesa es mi hija” Papá de Roxana, periodista desaparecida

Hasta el momento, se sigue sin saber sobre el paradero de Roxana. En tanto que los internautas continúan exigiendo el pronto actuar de las autoridades para su localización.

¿Quién es Roxana Guzmán, periodista secuestrada?

Roxana Guzmán Ramírez es una periodista y directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste.

Es originaria de Veracruz.

En redes sociales, su medio acumula 22 mil seguidores.

En su momento, pidió medidas de protección tras denunciar hostigamiento por parte de un funcionario.

Estuvo casada con Carlos Fernández Escalante, quien, según reportes, trabajaba en el sector del comercio.

Mira: Él es Fernando Vargas, el periodista mexicano que fue asaltado en plena transmisión EN VIVO: VIDEO