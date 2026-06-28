Vocalista de Grupo Duelo se divorcia tras casi 20 años de matrimonio, ¿infidelidad?: “Buscando paz”

Tras haber compartido su lucha para bajar de peso, Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, se divorcia de su esposa, Cynthia Treviño, tras casi 20 años de matrimonio. Fue ella quien dio el anuncio a través de sus redes sociales. Te contamos los detalles.

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Vocalista de Grupo Duelo y su esposa se divorcian tras casi 20 años de matrimonio / Redes sociales

¿Qué dijo la esposa de Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, sobre su divorcio?

Mediante un comunicado, la esposa de Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, comenzó explicando que, desde hacía varios años, la relación con el cantante ya no era la misma. No obstante, habían decidido seguir juntos por el bien de sus hijos.

“Sé que quizá no es la forma convencional de construir una familia, pero hoy es la forma que sentimos que funciona para nosotros. Seguimos juntos por el amor inmenso que sentimos por nuestros hijos, porque creo que una familia también puede transformarse y seguir siendo familia”, relató.

Aunque admitió que esta dinámica funcionó en su momento, ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor era separarse. Aseguró que no fue por alguna infidelidad, sino por diferencias que surgieron entre ellos.

“En el trabajo hacemos un gran equipo; en lo personal entendimos que tenemos maneras distintas de ver y vivir la vida, y decidimos respetarlas”. Esposa del vocalista de Grupo Firme

Finalizó resaltando que ve la ruptura como una “evolución” y pidió respeto para ambas partes, dejando ver que todo se resolverá de la mejor manera posible.

“Más que una separación, elijo verlo como una evolución. A veces amar también significa permitir que el otro crezca a su manera y darse espacio para buscar aquello que uno necesita. En mi caso, hoy estoy buscando paz. Seguimos adelante desde el respeto, el cariño, la gratitud y el amor que siempre existirá en nuestra familia”, concluyó.

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Esposa de Grupo Duelo anuncia el divorcio / Redes sociales

El supuesto verdadero motivo del divorcio entre Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, y su esposa

Aunque la esposa de Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, dejó claro que no hubo infidelidad de por medio, ya han surgido diversas teorías sobre el verdadero motivo de la ruptura.

Una de las más sonadas es justamente que él la engañó. Según se dice, tras bajar de peso, Óscar empezó a ver a otras mujeres, algo que Cynthia no soportó pese a que, al parecer, ya no existía amor entre ellos.

También se ha mencionado a una chica llamada Gaby Santos. Algunos internautas aseguran que ella fue la “amante” en su momento y probablemente está “muy feliz” con el divorcio del artista.

Cabe destacar que, hasta el momento, Óscar no se ha pronunciado ante lo dicho por la madre de sus hijos. De hecho, no ha tenido mucha actividad en redes sociales. Su última publicación en Instagram data del pasado 21 de junio y hablaba de sus inicios en la música.

¿Por qué el Vocalista de Grupo Duelo y su esposa se divorcian? / Redes sociales

¿Quién es Cynthia Treviño, la esposa de Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo?

Cynthia Treviño es la esposa de Óscar Treviño. Al parecer, no pertenece al mundo artístico, pero sí está involucrada en ese mundo, no solo por su pronto expareja. En Instagram, menciona que trabaja en el marketing musical.

Es madre de cuatro hijos. Aunque no suele hablar mucho de su vida privada, es relativamente activa en redes sociales. Tan solo en redes sociales tiene más de 20 mil seguidores.

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