¿Lionel Messi se divorcia de Antonela Roccuzzo? Las declaraciones que desataron el polémico rumor

El matrimonio entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo podría estar cerca de llegar a su fin. Al menos eso es lo que se empezó a especular en redes sociales tras una serie de declaraciones que dio el futbolista tras un partido del Mundial 2026. Te contamos los detalles.

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Presunta crisis entre Messi y Antonela Roccuzzo / Redes sociales

¿Cuándo se casó Lionel Messi con Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi, quien recientemente fue tendencia por la presunta muerte de su papá, y Antonela Roccuzzo conforman uno de los matrimonios más estables del mundo deportivo. Y es que llevan casi 10 años casados.

No obstante, su historia de amor comenzó durante la infancia. Se conocieron gracias al primo de ella, quien también era futbolista. Durante su adolescencia, se alejaron debido a que él inició su carrera en el deporte.

Se reencontraron en la adultez y decidieron ser pareja. Según se reporta, el noviazgo empezó en 2009. Para el año siguiente, acaparaban las portadas de las revistas internacionales. Previo a la boda, tuvieron dos hijos.

En junio de 2017, se casaron en Barcelona y, al año siguiente, llegó su tercer hijo. Aunque el atleta no suele hablar mucho de su vida privada, en su momento contó detalles de cómo le propuso matrimonio.

“La verdad es que ya llevábamos muchos años juntos. Ya teníamos a (nuestros dos hijos) y una vez fuimos a comer a un hotel en Barcelona. Pasamos la noche ahí y se lo pedí. Pero más o menos ya era como que tenía que ser”, contó.

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Historia de amor entre Messi y Antonela Roccuzzo / Redes sociales

Los rumores de divorcio entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Se comenzó a especular que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo estaban lidiando con una supuesta crisis tras las declaraciones de él tras el partido de Argentina vs. Argelia. El público lo pudo captar llorando tras meter el primer gol.

Cuando la prensa le cuestionó sobre esto, el futbolista simplemente dijo que sus lágrimas no fueron precisamente por su triunfo en el campo.

“Lloré después del primer gol, sí… pero fue algo completamente ajeno al fútbol. Pasé por unos días difíciles, pero estoy agradecido con toda la delegación y mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado, dándome mucha fuerza”. Lionel Messi

En ese momento, muchos lo atribuyeron a un problema en su matrimonio. Sin embargo, después se reportó que habría sido realmente por la situación médica de su papá.

Y es que, según medios argentinos, el señor Jorge Messi estaría luchando contra una grave enfermedad y habría sido hospitalizado de emergencia. Lionel no ha dicho nada al respecto. En tanto que la familia solo lanzó un comunicado pidiéndole al público que solo creyera en información oficial.

Lionel Messi llora / Redes sociales

¿Quién es Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi?

Antonela Roccuzzo es modelo e influencer argentina.

Es esposa de Lionel Messi y prima de Lucas Scaglia, ambos futbolistas.

Tiene 38 años.

Llegó a estudiar odontología y comunicación. No obstante, no acabó ninguna de esas carreras.

Ha colaborado con grandes marcas como Adidas.

Llegó a trabajar en una campaña para la Unicef.

En su momento, se llegó a decir que tenía una enemistad con Shakira por su relación con Gerard Piqué.

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