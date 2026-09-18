Asesinaron a ‘la Reina’, suegra de reguetonero, cuando viajaba en camioneta: ¡Capturan a presunto culpable!

Algunos recuerdan el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana, a manos de su suegra, en un crimen que estremeció a todo el país. Ahora, la historia fue diferente para un famoso músico.

El caso por el asesinato de una mujer, reconocida después como suegra de un famoso reguetonero, toma un nuevo rumbo, pues se confirmó recientemente la captura del presunto culpable del homicidio... ¿confesó el crimen?

Asesinaron a suegra de reguetonero / Canva

¿Qué reguetonero sufrió el asesinato de su suegra?

En mayo de 2025 el mundo de la música se estremecía con la noticia de la muerte de María del Pilar Zea Cobo ‘la Reina’, suegra del cantante colombiano Pipe Calderón,

El crimen ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche del 8 de mayo del año pasado en el Mall del Este, ubicado en la comuna de El Poblado, Medellín, en Colombia.

Según la información recopilada por las autoridades, María del Pilar, de 41 años, se encontraba en una camioneta Toyota TX Land Cruiser junto a su pareja, Jhon Fredy Toro Hincapié, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

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Pipe Calderón junto a su novia y su suegra fallecida / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de ‘la Reina’, suegra del cantante Pipe Calderón?

La investigación señala que el presunto culpable habría llegado al lugar en un automóvil Chevrolet Emotion de color gris. Posteriormente, se habría bajado del vehículo y abordado la camioneta en la que se encontraba la víctima, ocupando el asiento trasero.

En determinado momento, María del Pilar le pidió a su pareja que fuera a comprar un par de sodas. El hombre se retiró momentáneamente para conseguir las bebidas y, cuando regresó, encontró a la mujer gravemente herida.

La víctima había recibido dos impactos de bala en la cabeza. De acuerdo con los reportes citados por el medio colombiano, el ataque habría sido cometido con un arma de fuego que presuntamente tenía silenciador.

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¿Quién es el presunto culpable del asesinato de María del Pilar Zea ‘la Reina’?

La Fiscalía utilizó esta y otra información recopilada durante la investigación para detener en Panamá a un hombre con el alias de ‘Nea Arias’ por su presunta participación en el homicidio.

‘Nea Arias’ fue deportado desde Panamá y detenido a su llegada a Colombia . De acuerdo con reportes, el hombre arribó este jueves en un vuelo procedente de Panamá al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Colombia.

El detenido es requerido por las autoridades colombianas por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, además de contar con una notificación roja de Interpol.

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