La actriz Diana Bracho planeó su propio funeral, ¡no le teme a la muerte! “Firmé mi voluntad anticipada”

La famosa actriz mexicana de telenovelas, Diana Bracho, nos reveló hace algunos años que además de no temerle a la muerte, ella ya planeó su funeral ante cualquier eventualidad que pudiera surgir próximamente. ¿Lo hizo por alguna enfermedad? Esto es lo que sabemos.

Diana Bracho tiene planeado su funeral / Captura de pantalla

La actriz Diana Bracho asegura no temerle a la muerte y firmó su voluntad anticipada

En una entrevista concedida a TVNotas en 2022, la reconocida actriz mexicana, Diana Bracho, reveló que lejos de angustiarse ante la posibilidad de morir, decidió tomar algunas medidas para dejar todo en orden y evitar que su familia tenga que enfrentar decisiones complicadas cuando llegue el momento.

Uno de los aspectos más sorprendentes de sus declaraciones, fue su decisión de determinar qué quiere que ocurra en caso de padecer una enfermedad terminal.

Bracho explicó que, después de la muerte de su esposo Rafael Cortés, ocurrida años antes de aquella entrevista, decidió firmar una carta de voluntad anticipada:

Mi marido murió hace once años y al día siguiente firmé mi voluntad anticipada, un recurso que es legal en la CDMX; es una carta notariada diciendo que en caso de una enfermedad terminal, no quieres que te resuciten ni que te pongan cosas para que estés como un vegetal, torturando a tu familia y sufriendo horriblemente. Diana Bracho

La actriz explicó que no quería colocar a su hija en la difícil posición de tener que decidir por ella en circunstancias extremas.

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Diana Bracho firmó su voluntad anticipada / Captura de pantalla

Diana Bracho tiene planeado su funeral para cuando fallezca

Por otro lado, y respecto a su funeral, la actriz Diana Bracho aseguró que fue planeado a raíz de una promoción que le ofrecieron cuando acudió a contratar servicios funerarios para su madre, Diana Bordes, quien falleció en 2019, la persona que la atendió le hizo una propuesta inesperada: contratar también un paquete para ella.

En lugar de sentirse ofendida, la actriz tomó la situación con humor y aceptó. Incluso aprovechó una promoción que incluía un descuento y meses sin intereses:

Entonces ya le dije: ‘Quiero una sala chiquita’, y me preguntó: ‘¿Como para cuántas personas?’, y yo: ‘Oiga, ¿les voy a dar café a todos sus amigos? Los voy a tratar muy bien’, estábamos muertos de risa y así empecé a planear mi velorio. Diana Bracho

Bracho también dejó claro que no desea convertir su muerte en un acontecimiento público. Explicó que tanto su vida como su muerte son experiencias íntimas y personales, por lo que, en tono de broma, advirtió que probablemente ni la prensa ni el público estarían invitados.

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Diana Bracho ya tiene preparado su funeral / Mezcalent

¿Cuáles son las telenovelas de Diana Bracho más famosas?

Diana Bracho comenzó su carrera como actriz desde los cinco años, teniendo una participación en la cinta San Felipe de Jesús (1949), bajo la dirección de su padre, y posteriormente apareció en Inmaculada (1950).

Su primer trabajo profesional sobre los escenarios llegó con Israfel, puesta en escena dirigida por Héctor Azar. Posteriormente incursionó en la televisión y, en 1973, participó en producciones como Los miserables y Mi primer amor.

Con el paso de los años, Diana Bracho construyó una extensa filmografía y participó en títulos como:



Las poquianchis ,

, El santo oficio ,

, Entre Pancho Villa y una mujer desnuda ,

, Y tu mamá también y

y Quemar las naves.

En el terreno de las telenovelas, la actriz se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana. Entre sus melodramas más famosos se encuentran:



El privilegio de amar,

Infierno en el paraíso,

Heridas de amor,

Fuego en la sangre,

Mi marido tiene familia y

y Eternamente amándonos.

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