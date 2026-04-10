Actriz de telenovelas corrió a su esposo 30 años menor, tras escándalo de separación: “A vivir con mis papás”

A solo días de que una famosa actriz de telenovelas bromeará sobre una supuesta separación entre ella y su pareja, hoy se podría confirmar la ruptura de ambos, quienes fueron parte del reality ¿Apostarías por mí?, el cual, finalizó hace unas semanas. ¿Lo corrió?

¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Qué actriz que participó en ¿Apostarías por mí? anunció su separación?

En un vídeo a manera de parodia, la actriz Alina Lozano, conocida por su participación en telenovelas y su incursión en el mundo de los realities, compartió su reciente separación. Aunque muchos creían se trataba de su pareja (30 años menor), pero no era así.

A la sorpresa generada, se aclaró que Lozano hablaba del dulce o “azúcar”, una relación que le traía problemas de salud:

Sí, me separaré, lo dejé porque me estaba haciendo daño, porque no me convenía, porque me estaba deshaciendo la vida en pedacitos, porque realmente es una combinación que definitivamente no funcionaba, porque sí, el tema de la edad en ese caso pesa, pesa muchísimo. Alina Lozano

Aunque esta publicación tenía como fin la comedia, este 10 de abril el asunto dio una vuelta de 180 grados, pues ahora resulta que sí se separa de Jim Velásquez. ¿Qué sucedió?

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Alina Lozano y Jim Velásquez terminan su relación / IG: lozanoalina

¿Alina Lozano y su pareja 30 años menor, Jim Velásquez, se separaron realmente?

Aunque parecía ser solo contenido para sus redes sociales, el rumor de una separación entre Jim Velásquez y Alina Lozano parece hacerse realidad. Y es que en las recientes horas la actriz, junto a su pareja, publicaron un vídeo con la leyenda: “ Ni amor ni trabajo, esto se terminó” .

En el vídeo, también mencionan lo siguiente:

No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como pareja, realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo. Alina Lozano

A pesar de que sus fans no creyeron la noticia porque el tono del vídeo parecía de “sketch”, la información se reforzó cuando Jim apareció solo en el programa La mesa caliente, donde originalmente asistirían juntos. Ahí, el joven de 26 años rompió el silencio y compartió detalles inéditos sobre lo ocurrido.

“ Todo ha sido muy reciente… pasaron ciertas cosas, entonces decidimos darle un tiempo a la relación ”, explicó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación de que fue Alina quien tomó la decisión de poner distancia entre ambos. “Ella me pidió que me fuera de la casa, entonces yo me fui otra vez a vivir con mis papás ”, confesó.

Al momento de esta nota no han dicho si se solo es una broma o realmente la relación llegó a su fin.

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¿Quién es Alina Lozano?

Alina Lozano es una actriz y creadora de contenido colombiana, reconocida por su trayectoria que abarca televisión, cine y teatro, así como por su reciente popularidad en redes sociales.

A lo largo de su carrera, Alina Lozano ha participado en múltiples telenovelas y series colombianas, donde ha interpretado diferentes personajes, aquí algunos de sus trabajos:



Pedro el escamoso (2001),

(2001), Hasta que la plata nos separe (2006),

(2006), El último matrimonio feliz (2008),

(2008), La ley del corazón (2016)

(2016) Las detectivas y el Víctor (2009) y,

(2009) y, Garzón vive (2018).

En años recientes, la actriz dio un giro importante al incursionar en el mundo digital. A través de plataformas como TikTok e Instagram, comenzó a crear contenido humorístico.

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