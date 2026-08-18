Muere el icónico baterista de ZZ Top, a los 77 años; esto se sabe de su deceso: “Hemos perdido a un gran amigo”

Mientras el mundo del espectáculo aún asimila la muerte de la actriz Hayden Panettiere, otra trágica noticia extiende el luto, esta vez en los grandes escenarios de la música.

Se dio a conocer que Frank Beard, legendario baterista de la banda de rock ZZ Top, falleció a los 77 años, dejando un importante legado dentro de la escena musical internacional, pues durante más de cinco décadas formó parte de una de las agrupaciones más reconocidas del rock.

¿Qué pasó con el reconocido músico? Te platicamos.

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Frank Beard / Redes sociales

¿De qué murió Frank Beard, baterista de ZZ Top?

El martes 18 de agosto se dio a conocer la muerte de Frank Beard, baterista de ZZ Top durante 56 años, quien falleció a los 77 años en su rancho ubicado en Richmond, Texas.

De acuerdo con información difundida por el medio TMZ, el médico forense del condado de Fort Bend informó que el músico murió el 17 de agosto mientras se encontraba bajo cuidados paliativos al momento de su muerte y estuvo acompañado por sus familiares.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta de su fallecimiento. Beard había enfrentado problemas de salud que incluso lo llevaron a ausentarse recientemente de algunas presentaciones de ZZ Top, pero no se ha confirmado que alguna de estas condiciones estuviera relacionada directamente con su muerte.

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Frank Beard / Redes sociales

¿Quién era Frank Beard, legendario baterista de ZZ Top?

Frank Beard fue el baterista fundador de ZZ Top y estuvo en la batería durante más de cinco décadas, formando parte de la alineación clásica de la banda junto a Billy Gibbons y Dusty Hill.

Nació en Frankston, Texas, en 1949 y se convirtió en una pieza fundamental del sonido del grupo y participó en algunos de sus discos más exitosos, consolidándose como uno de los bateristas más reconocidos del rock estadounidense.

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Frank Beard / Redes sociales

¿Qué dijo ZZ Top tras la muerte de Frank Beard?

Poco después de que se difundiera la noticia, Billy Gibbons, integrante y fundador de ZZ Top, publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de Frank Beard.

En sus palabras, el músico expresó que había perdido a un gran amigo y colaborador, mientras que el mundo había perdido a uno de los bateristas más innovadores, cuyo característico estilo fue fundamental para construir el sonido que llevó a ZZ Top al estrellato.

“Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los baterías más innovadores por naturaleza, además de a un gran y auténtico hijo de Texas. Su característico ‘backbeat’ fue clave para mantener a ZZ en la cima.” Billy Gibbons

Tras la muerte de Beard, ZZ Top anunció la cancelación de sus próximas presentaciones en Salt Lake City y Colorado Springs. Sin embargo, la banda confirmó que retomará su gira este fin de semana en Austin City Limits, uno de los escenarios favoritos del fallecido baterista y una ciudad que consideraba como su segundo hogar.

“Tras el fallecimiento de Frank, ZZ Top ha cancelado sus próximos conciertos en Salt Lake City y Colorado Springs. La banda retomará su actual gira este fin de semana con dos conciertos en Austin City Limits, uno de los escenarios favoritos de Frank y en una ciudad que había sido para él una especie de segundo hogar. ZZ Top

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