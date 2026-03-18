Estrella Veloz revela cómo perdió a sus padres meses antes de La academia: “Se me había terminado la vida”

La historia de Estrella Veloz ha vuelto a conmover, luego de que la exintegrante de “La academia” revelara el duro momento personal que atravesaba cuando llegó a la fama.

En entrevista con Pati Chapoy, la cantante confesó que ingresó a la primera generación de La academia en medio de un profundo duelo, tras perder a sus dos padres, quienes enfermaron de cáncer casi al mismo tiempo, en una etapa marcada por la pobreza, la desesperación y el amor familiar.

Estrella Veloz recuerda la trágica muerte de sus madres meses antes de entrar a La Academia. / Redes sociales

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¿De qué murieron los papás de Estrella de La academia?

Estrella no se guardó nada y contó que sus padres enfrentaron una batalla devastadora contra el cáncer, prácticamente al mismo tiempo.

“Se enfermaron de cáncer los dos, al mismo tiempo, con una semana de diferencia” Estrella Veloz

La situación fue tan crítica que ambos permanecieron en cama al mismo tiempo, mientras la familia hacía todo lo posible por cuidarlos entre varias carencias.

Primero murió su padre, quien había sido luchador, y siete meses después murió su madre,

Uno de los momentos más duros fue cuando decidieron no decirle a su mamá que su papá había fallecido.

“Cuando muere mi papá, no le dijimos a mi mamá… entramos al cuarto y mi mamá… nomás dijo: ‘tu papá, sí’, y no dijo más”. Estrella Veloz

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¿Cómo vivió Estrella exparticipante de La academia la enfermedad de sus padres?

Estrella Veloz describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida, marcado no solo por la enfermedad, sino también por la falta de recursos.

“No teníamos dinero, no había seguros… batallábamos para conseguir medicinas”, confesó. Estrella Veloz

Junto a sus tres hermanos mayores, Estrella tuvo que aprender a cuidar a sus padres. “Aprendimos a ser enfermeros… nos turnábamos”, dijo.

Además, sus padres ya estaban separados, por lo que los hijos se dividieron para atenderlos; ella decidió quedarse con su papá. La experiencia la marcó profundamente, incluso a nivel emocional.

“Mi sueño era cantar y sacarlos de trabajar… y no lo cumplí”, expresó con dolor.

Cuando recibió la oportunidad de entrar a “La academia”, su vida ya estaba rota.

“Yo creo que si me hubiese llegado la oportunidad y ellos hubiesen estado vivos yo no hubiese aceptado porque nunca quise irme. Yo me vine a México, porque a mí se me había terminado la vida”. Estrella Veloz

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Estrella Veloz recuerda la trágica muerte de sus madres meses antes de entrar a La Academia. / Redes sociales

¿Qué fue de Estrella Veloz tras salir de La academia?

Tras su paso por el reality, Estrella Veloz continuó en el mundo del espectáculo durante algunos años. Participó en telenovelas de TV Azteca como “Soñarás” y “Los Sánchez”, además de formar el grupo musical “Las Reinas” junto a otras exacadémicas.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado. A pesar de haber ganado dinero, ella misma reconoce que lo perdió por falta de educación financiera. Fue entonces cuando decidió reinventarse.

“Me lo gasté, lo despilfarré. Salimos en diciembre y, imagínate, esa Navidad que nunca había tenido en casa… empecé a pagar todo. Como a los dos años dije: ‘Wow, cuánto dinero he ganado y no tengo nada’. Me di cuenta de que me lo estaba acabando y pensé: ‘Tengo que hacer algo’. Los siguientes años empiezo a invertir en cosas no exitosas y me puse a investigar ’”.

Hoy, Estrella Veloz está alejada de los escenarios y se ha consolidado como mentora en finanzas personales. Da cursos, conferencias y comparte consejos en redes sociales, además de incursionar como autora e inversionista

Estrella se ha posicionado como escritora en temas de finanzas personales con un enfoque práctico:"Los secretos para tener tu libertad financiera acelerada” y “Cada peso es un soldado”.

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