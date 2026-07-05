Exestrella de la NFL revela que padece ELA a los 39 años; ahora se comunica con una computadora: ¿Quién es?

Una querida actriz de Friends fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace algunos años, motivo por el que fue a dar al hospital recientemente.

Un querido exjugador de la NFL, recordado por su estilo explosivo y veloz, compartió recientemente que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenrativa que lo ha mermado física y emocionalmente. Te contamos los detalles.

Jugador de la NFL diagnostica con ELA / X

¿Quién es el exjugador de la NFL que fue diagnosticado con ELA?

El excorredor de la NFL Chris Johnson recibió el diagnóstico de ELA a sus 39 años de edad, misma que ha avanzado con rapidez y que le ha afectado directamente en la capacidad del habla.

Johnson hizo pública su historia durante una entrevista para Good morning America, en la que apareció acompañado por su esposa, Brittany, con el objetivo de crear conciencia sobre dicha enfermedad.

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Chris Johnson, exjugador de la NFL con ELA / Redes sociales

¿Qué síntomas presentó el exjugador de la NFL, Chris Johnson, antes de su diagnóstico de ELA?

Chris Johnson explicó que todo comenzó con señales aparentemente inofensivas. Mientras mantenía una rutina de ejercicio y disfrutaba de tiempo con sus cuatro hijos, empezó a notar que su mano derecha había perdido fuerza.

“ Al principio eran pequeñas cosas, como que mi agarre no se sentía bien y no era tan fuerte como siempre había sido ”, dijo Johnson.

Su esposa confesó que en un inicio creyó que aquellas molestias eran consecuencia de los años de exigencia física que implicó su carrera en la NFL.

“ Pensé que debido al fútbol y su carrera tenía que ser algo relacionado con eso. Quizás un nervio pinzado o algo por el estilo, pero nunca ELA ”, relató Brittany.

Johnson recordó que los médicos confirmaron la enfermedad después de una tercera evaluación y le explicaron las pocas alternativas disponibles para enfrentar un padecimiento que actualmente no tiene cura:

Nos hablaron de un medicamento que podría extender la vida por unos meses. Luego nos dijeron que pusiéramos nuestros asuntos en orden. (...) Puede sucederle a alguien que nunca lo esperaba. Chris Johnson

Los especialistas determinaron que el exdeportista padece ELA esporádica, la variante más frecuente de esta enfermedad y que representa cerca del 90% de los casos. A diferencia de la forma hereditaria, aparece sin antecedentes familiares conocidos

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¿Cuál es la trayectoria de Chris Johnson en la NFL?

La trayectoria de Chris Johnson en la NFL estuvo marcada por su velocidad, algo que lo convirtió en uno de los corredores más explosivos de su generación y en uno de los pocos jugadores en superar las 2,000 yardas terrestres en una sola temporada.



2008: Fue seleccionado por los Tennessee Titans en la primera ronda del Draft.

2008-2013: En los Tennessee Titans vivió los mejores años de su carrera . En su temporada de novato corrió para 1,228 yardas y fue elegido al Pro Bowl. Un año después protagonizó una campaña histórica.

. En su temporada de novato corrió para 1,228 yardas y fue elegido al Pro Bowl. Un año después protagonizó una campaña histórica. Fue nombrado Jugador Ofensivo del Año de la NFL en 2009, integró el Primer Equipo All-Pro y fue seleccionado al Pro Bowl en tres ocasiones consecutivas (2008, 2009 y 2010).

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