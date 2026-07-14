Conductora de noticiero mexicano se casa en lujosa boda con famosa productora: ¿Compañera del mismo programa?

El pasado fin de semana se confirmó la unión de una conductora mexicana de TV Azteca y una productora, luego de compartir imágenes de su boda “lujosa”, generando cientos de reacciones entre colegas y seguidores. Te contamos los detalles.

Una conductora mexicana se casó con productora / Pixabay

¿Quién es la conductora de TV Azteca que se casó con una productora?

La reconocida conductora de noticias de TV Azteca, Nina Andrade, contrajo matrimonio con la productora Fabiola Ochoa en una ceremonia en Tepoztlán, Morelos. Ambas comparten trayectoria en la misma empresa y ahora formalizaron una relación de varios años.

La noticia se confirmó con diferentes fotografías compartidas por los mismos invitados al evento, dedicando también unas palabras posteriores a la celebración.

En 2020 dio el salto a conductora, rol en el que ha destacado en programas como Hechos primera línea y en la señal de ADN 40, donde se le puede ver muy temprano en las mañanas, así como compartiendo algunos cortos en sus redes sociales.

Te puede interesar: Actriz, exestrella infantil, anunció su boda lésbica “secreta” tras años de romance con su novia: ¡Así pasó!

Boda de Nina Andrade y Fabiola Ochoa / Redes sociales

¿Qué famosos estuvieron en la boda de la conductora Nina Andrade?

Otra personalidad de TV Azteca reveló algunos detalles de la boda de la conductora Nina Andrade, relatando que varios famosos de la empresa se dieron cita al importante evento. Aquí algunos de ellos:



Linet Puente,

Alejandro Villalvazo,

Vaitiare Mateos y

Christian Lara.

El equipo de noticias de TV Azteca se hizo presente, no solo en la boda, si no también enviando sus mejores deseos a la nueva pareja.

Aunque el público conoce más a Nina Andrade, la trayectoria de Fabiola Ochoa también es importante. Ochoa es directora de producción de noticias en TV Azteca, según su perfil en LinkedIn.

Lee: Actriz y exestrella infantil sorprende con boda secreta lésbica ¡llevaba años con su novia!: Así fue su boda

Nina Andrade y los invitados a su boda / Redes sociales

¿Quién es Nina Andrade y cuál es su trayectoria?

Andreina Andrade, mejor conocida como Nina Andrade, es Venezolana y llegó a México en 2016, para así ingresar a TV Azteca como reportera en el área de noticias internacionales.

Luego de varios años en el medio, Nina se ha convertido en una figura reconocida dentro del noticiero Hechos de TV Azteca.

Este hecho se asemeja a la boda de una actriz exestrella infantil, quien hace unos meses se casó con una modelo y exfotógrafa, siendo uno de los momentos más comentados del último tiempo.

Tal vez te interese: Imágenes de la emotiva boda de Laura Luz, ¡se casó con su novia 20 años menor!