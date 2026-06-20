Actriz, exestrella infantil, anunció su boda lésbica “secreta” tras años de romance con su novia: ¡Así pasó!

Una reconocida actriz sorprendió a sus seguidores hace meses al revelar que ya está casada con su novia, con quien mantenía una relación discreta desde hace varios años. Te contamos de quién se trata.

Actriz de telenovelas criticada por polémico beso / Pixabay

¿Quién es la actriz y exestrella infantil que se casó en secreto con su novia?

La historia de amor entre Chloë Grace Moretz, una reconocida actriz, y Kate Harrison comenzó a finales de 2018, poco después de que la actriz concluyera una relación previa con Brooklyn Beckham (hijo de David Beckham).

Según reportes de la prensa de espectáculos, ambas fueron vistas por primera vez en un restaurante de Malibú, California, lo que despertó rumores sobre un posible romance.

A diferencia de otras parejas del medio, ambas optaron por mantener su relación alejada del escándalo mediático. Aunque ocasionalmente aparecían juntas en eventos o publicaciones en redes sociales, siempre cuidaron su privacidad.

Durante estos años, fueron vistas compartiendo momentos en eventos deportivos como el US Open, asistiendo a conciertos y viajando juntas, pero sin hacer de su relación un espectáculo público.

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Así presumieron sus anillos Chloë Grace Moretz y Kate Harrison / Especial

¿Cuándo se casaron la actriz Chloë Grace Moretz y Kate Harrison?

El compromiso entre ambas se hizo oficial a inicios de 2025, cuando Chloë Grace Moretz y Kate Harrison compartieron en redes sociales imágenes de sus anillos, confirmando así que su relación había alcanzado una nueva etapa.

De acuerdo con información difundida, la pareja organizó la celebración durante el fin de semana del Labor Day en Estados Unidos, una fecha simbólica que coincidió con el inicio de septiembre.

Asimismo, se reveló que durante los meses previos ambas trabajaron en la planeación de la ceremonia, incluyendo la elección de vestuarios exclusivos de firmas de alta moda y detalles personalizados que reflejaran su estilo como pareja.

Chloë Grace Moretz optó por un vestido en tono azul cielo, con un diseño elegante y moderno, por su parte, Kate Harrison eligió un vestido blanco clásico.

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Chloë Grace Moretz y Kate Harrison en su boda / Redes sociales

¿En qué películas y series ha participado Chloë Grace Moretz?

Chloë Grace Moretz es una actriz estadounidense que ha desarrollado una sólida carrera en Hollywood desde su infancia, pasando de ser una de las promesas juveniles más reconocidas, hasta un rostro famoso en el cine independiente.

Sus primeros trabajos incluyeron apariciones en televisión y pequeños papeles en cine. Su lanzamiento al estrellato llegó en 2010 con la película Kick-Ass, donde interpretó a “Hit-girl”.

A partir de ese momento, Moretz participó en varios proyectos cinematográficos, entre los que se encuentran:



Let me in, Hugo, Dark shadows, Carrie, Kick-Ass 2, The equalizer, Greta, The Addams family, entre otras.

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