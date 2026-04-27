Actriz mexicana, tras dar a luz hace una semana, lanza preocupante mensaje en redes: “Días bien complicados”

Hace una semana, una querida actriz mexicana dio a luz a su primer bebé, la noticia fue confirmada en redes sociales por el papá, también actor, a quien conoció en la telenovela Mi fortuna es amarte. Recientemente, la intérprete compartió un mensaje que genera preocupación en sus seguidores. Te contamos lo que sabemos.

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¿Qué actores de la telenovela Mi fortuna es amarte se convirtieron en padres recientemente?

La pareja conformada por los actores, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán, dieron a conocer que se convirtieron en padres la mañana del 21 de abril. El actor fue el primero en compartir la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la primera imagen del nacimiento de su hija, acompañada de un mensaje emotivo.

" ¡Por fin! El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… ¡Bienvenida al mundo, mi cielo! ”, escribió Alemán.

La publicación continuó llenándose de comentarios que demostraban su emoción, dándole la bienvenida a la pequeña y agradeciendo a Dios por esta nueva etapa:

Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande. Ramsés Alemán

La situación cambió en horas recientes cuando Fernanda publicó una historia que dejó preocupados a sus fans. ¿Qué dice?

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¿Cuál es el preocupante mensaje que compartió Fernanda Urdapilleta tras dar a luz?

Luego de dar a luz a su bebé, la actriz Fernanda Urdapilleta no ha compartido muchas cosas en sus redes sociales. Ahora hace unos minutos colocó un mensaje que alertó a sus seguidores.

En medio de su recuperación tras el parto, la intérprete señaló que ha estado desaparecida de sus plataformas digitales tras el nacimiento de su hija:

“ Yo sé que he andado media desaparecida después del nacimiento de mi beba, pero han sido días bien complicados ”, reveló Urdapilleta.

Aunque el mensaje causó alerta, la tranquilidad llegó cuando afirmó que su pequeña goza de buena salud: “ Gracias a Dios nuestra bebita está perfecta en todos los sentidos, estamos completamente enamorados de ella ”, señaló.

En el mismo mensaje, la actriz dejó entrever que sus problemas podrían estar relacionados al postparto, y también agradeciendo a todos por sus mensajes:

El postparto a mí me está costando un poquito más de lo normal, ya habrá tiempo de chismearles todo. Por el momento me estoy concentrando en recuperarme y estar al 1000% para mí, para mi esposo y para mi hija. Fernanda Urdapilleta

Aunque no contó más detalles sobre las “complicaciones”, ambos se estrenan como padres y comienzan una nueva etapa en sus vidas.

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Fernanda Urdapilleta revela “complicaciones” tras dar a luz / IG: fer_uf

¿Cómo inició la relación amorosa entre Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

La historia de amor entre Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán comenzó en set de televisión. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Mi fortuna es amarte, proyecto que terminó por unirlos tanto en lo profesional como en lo personal.

Después de casi dos años de noviazgo, Ramsés Alemán le propuso matrimonio a Fernanda Urdapilleta en noviembre de 2023, durante un viaje a California, en Estados Unidos. En ese entonces, la actriz compartió con TVNotas cómo vivió ese momento tan especial e inolvidable.

“Fuimos a Los Ángeles porque el cumpleaños de Ram fue el 30 de septiembre y yo le regalé un viaje sorpresa para ir a ver a su artista favorito… Íbamos caminando hacia la feria de Santa Mónica y vi unas letras que decían ‘marry me’, con muchas flores y un caminito con una alfombra roja justo al atardecer”. Fernanda Urdapilleta

Finalmente la pareja se casó el 4 de mayo de 2025, en una boda que reunió a amigos y familia. Ahora, vivirán una nueva etapa como padres.

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