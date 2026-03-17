¿Nació el bebé de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán? La pareja aclara la confusión en redes

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán, una de las parejas más reconocidas de la televisión mexicana, sorprendieron a sus seguidores en 2025 al anunciar que están esperando a su primer bebé. La noticia emocionó a sus fans de “Mi fortuna es amarte”, telenovela en la que ambos coincidieron.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a crecer la sospecha de que la pareja ya había dado la bienvenida a su primer bebé. Todo se desató a partir de una foto que ellos mismos compartieron, donde agradecían la llegada de un pequeño… lo que encendió las dudas: ¿el bebé ya nació?.

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Ramsés Alemán le habría sido infiel a Fernanda Urdapilleta / IG: @fer_uf / @ramses_aleman

¿Cómo anunciaron su embarazo Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemá?

A través de sus cuentas de Instagram, los actores Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán publicaron en noviembre del 2025 un emotivo video que narra su historia de amor, desde los primeros días de su relación hasta el momento en que descubren que serán padres.

Con la frase “Half of you + half of me” (“La mitad de ti y la mitad de mí”), los famosos acompañaron el video en el que se aprecian momentos íntimos y felices de su vida juntos. Uno de los fragmentos más conmovedores muestra a Ramsés arrodillado, besando el vientre de Fernanda mientras ambos sonríen con evidente emoción ante la llegada del nuevo integrante de la familia.

La publicación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

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Ramsés Alemán le habría sido infiel a Fernanda Urdapilleta / IG: @fer_uf / @ramses_aleman

¿Cuánto tiempo llevan juntos Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán coincidieron al trabajar para la telenovela “Mi fortuna es amarte”, y fue a partir de aquel momento que comenzó a labrarse la historia de amor entre ambos actores. En 2023 Urdapilleta y Alemán compartieron para TVNotas cómo fue que se comprometieron mientras realizaban un viaje juntos y celebrar el cumpleaños de Ramsés:

“Fuimos a Los Ángeles porque el cumpleaños de Ram fue el 30 de septiembre y yo le regalé un viaje sorpresa para ir a ver a su artista favorito, que es John Mayer. Uno de los lugares que queríamos conocer era Santa Mónica. (...) Íbamos caminando hacia la feria de Santa Mónica y vi unas letras que decían “marry me” (cásate conmigo), con muchas flores y un caminito con una alfombra roja justo al atardecer”

La propuesta de matrimonio fue sorpresiva para Urdapilleta, y es que, Ramsés le había hecho creer que se lo pediría en otro momento ya que no traía ningún anillo. La sorpresa fue enorme para ella cuando se dio cuenta que lo preparado a la orilla de la playa, era organizado por él.

La pareja llegó al altar en mayo del 2025 y en noviembre dio a conocer la feliz noticia de que se convertirían en padres.

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Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, anuncia embarazo junto a su esposo Ramsés Alemán. ¡Así fue! / IG: fer_uf, redes sociales y canva

¿Por qué se dice que el bebé de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán ya nació?

La confusión comenzó cuando Fernanda Urdapilleta compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Ramsés Alemán cargando a un bebé. En la foto, el mensaje decía: “las ganas que teníamos de conocerte.te queremos mucho, bebitooo!!”.

Esto desató de inmediato las especulaciones, pues muchos interpretaron la publicación como el anuncio de la llegada de su esperado primogénito y comenzaron felicitarlos por el nacimiento de su hija.

Fernanda Urdapilleta sorprende al mostrar su pancita de embarazo. / Foto: Redes sociales

Ante el revuelo, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán pareja salió a explicar lo ocurrido y desmintió que su bebé ya haya nacido.

“Hubo una pequeña confusión, mucha gente ya nos mandó a felicitar, porque subimos la foto con el bebé de unos grandes amigos de Monterrey que acaban de ser papá, es nuestro sobrino y nosotros vamos a ser niña” Ramsés Alemán

Por su parte, Fernanda dejó claro que aún están en la espera: “Esa niña sigue aquí en el hornito, todavía no nace”.

Finalmente, Ramsés agradeció el cariño del público, pero pidió paciencia: “Muchas gracias a todos, pero todavía no aguántenos tantito”.

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