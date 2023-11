Ramsés Alemán muere por ser papá con Fernanda Urdapilleta: “Quiero boda e hijos”

Ramsés Alemán ha logrado notoriedad por su papel de “Eduardo Madrigal” en la novela ‘Nadie como tú', En la trama tiene como padres al malvado “Raimundo”, interpretado por Eduardo Santamarina, y a la frágil “Teresa”, encarnada por Alejandra Barros.

Aunque tiene poco en este medio, está feliz por esta oportunidad : “Estoy muy contento. La respuesta del público, ha sido increíble. Me siento halagado de que me hayan tomado en cuenta para este proyecto, con este elenco como Santamarina y Ale Barros, que interpretan a mis papás y que me han enseñado de forma maravillosa”.

“Soy el bueno entre los malos, por así decirlo. ‘Eduardo’ es un hombre que se preocupa por su mamá. Se enamoró

de la hija de la familia rival. Es una historia como la de Romeo y Julieta, pero moderna. Me identifico en la parte noble y luchadora en pro de su familia”.

La pareja de actores lleva dos años de relación. / Alejandro Isunza

Ramsés ha caracterizado por la versatilidad que imprime a sus personajes. Ahora el reto era mayor: “Fue meterme en el papel de este chavo que sufre por la violencia que su padre ejerce contra su madre. En mi caso, no ha pasado nada por el estilo. Mis padres se separaron hace un par de años y para mí fue muy difícil. Pero mis padres se llevan mejor que cuando estaban juntos (ríe), pero siempre es algo fuerte”.

Nos asegura que la relación con la actriz Fernanda Urdapilleta va viento en popa: “Hay planes de boda. Aún no tenemos la fecha o el lugar. Aunque vengo de un matrimonio separado, creo en el amor y en la familia. Mis abuelos duraron más de 50 años de casados. (...) Desde que la conocí, mi vida cambió por completo. Nos hemos apoyado y nos hemos ayudado a crecer. Además de hermosa, es talentosa y simpática. Me siento afortunado. Llevamos más de dos años juntos y es la mujer de mi vida”.

La pareja de actores lleva dos años de relación. / Instagram: @ramses_aleman

Aunque es una pareja joven, su unión es muy sólida: “Llevamos dos años y han sido los mejores de mi vida. A los pocos meses de andar nos fuimos a vivir juntos. Pasamos parte de la pandemia juntos y la sobrellevamos de maravilla”.

Su deseo de paternidad se hace presente y han hablado del tema: “Tengo 31 años. Me siento en la mera edad de ser padre. Por mí ya tendría hasta un hijo. Yo quiero ser un padre presente. Los estaré llevando a todos lados conmigo”.

Aunque ella también es actriz, asegura que no hay celos cuando la ve besar a otros compañeros: “Nos conocimos en esto y tenemos confianza. Además, como te decía, la admiro como actriz. Sé que es maravillosa”, concluyó.

Lee nuestra más reciente edición de nuestra revista TVNotas, donde encontrarás las mejores exclusivas de los espectáculos.