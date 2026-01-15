Fernanda Urdapilleta, tras haber anunciado su embarazo, revela que contrajo una enfermedad: ¡así lo anunció!

En noviembre de 2025 Fernanda Urdapilleta, actriz recordada por sus papeles en series y telenovelas, anunció su embarazo con un emotivo video en redes sociales. Desde entonces todo era alegría hasta que reveló esta mañana que se enfermó y pronto saltaron las alarmas de sus fans y seguidores. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Cómo anunciaron Fernanda Urdapilleta y su esposo que están esperando un hijo?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán, considerados una de las parejas más populares de la televisión mexicana, dejaron boquiabiertos a sus fans al revelar que están en la dulce espera de su primer hijo.

La noticia fue compartida en sus perfiles de Instagram, donde los actores (quienes coincidieron en la telenovela Mi fortuna es amarte) difundieron un video lleno de sentimiento que recorre su historia juntos, desde el inicio de su romance hasta el instante en que confirman que se convertirán en padres.

Bajo la leyenda “Half of you + half of me” (“La mitad de ti y la mitad de mí”), acompañaron las imágenes que muestran instantes especiales y llenos de alegría de su vida en pareja. Entre las escenas más emotivas destaca aquella en la que Ramsés se arrodilla para besar el vientre de Fernanda, mientras ambos expresan su felicidad por la próxima llegada de su bebé.

¿Qué enfermedad padece Fernanda Urdapilleta, tras anunciar embarazo?

Fernanda Urdapilleta, actriz de La CQ, anunció la mañana de este jueves en redes sociales, que aunque ha sido una persona que se enferma seguido, el embarazo le había funcionado como un tipo “escudo”, el cual, la cubrió de enfermedades.

La buena racha se rompió, y en la historia que compartió en su cuenta de Instagram oficial reveló que se acaba de enfermar:

Desde que estoy embarazada he extremado precauciones y no me había enfermado (o sea, casi 5 meses sin estar enferma) y yo ya estaba cantando victoria, pero ya me alcanzó la gripa. Fernanda Urdapilleta

Al momento la actriz no ha actualizado más detalles de su estado de salud, pero el manejar la noticia con humor, ha evitado que la preocupación de sus fans y seguidores crezca.

¿Quién es Ramsés Alemán, actor y pareja de Fernanda Urdapilleta?

Ramsés Alemán, actual pareja de Fernanda Urdapilleta, nació en 1991 en Nuevo León y con apenas 15 años ya tenía presencia en la televisión, participando en emisiones como Vivalavi y en diversos proyectos realizados en colaboración con Turismo Nuevo León.

Más adelante dio el salto a la actuación, iniciando con apariciones menores en telenovelas. Su debut actoral se dio en 2012 en Porque el amor manda, donde interpretó un personaje secundario.

Con el paso del tiempo, logró afianzarse en la pantalla chica al formar parte de producciones como Me declaro culpable (2017-2018) y Por amar sin ley (2018).

