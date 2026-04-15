¿’El Divo’ abandona ‘La casa de los famosos 2026’? Lanzan comunicado ante acusaciones de acoso

La polémica no para dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Y es que, desde hace algunos días, se ha exigido la expulsión de Eduardo Antonio, mejor conocido como ‘el Divo’, por presuntamente acosar a Celinee.

Esta situación no solo ha sido expuesta en redes sociales, sino también en las galas del reality. Tras su eliminación, Laura Zapata estuvo en el foro y se dijo muy molesta con la producción por “no hacer nada” ante esto.

En medio de todo esto, el equipo del cubano lanzó un comunicado reflejando la postura que tienen ante los polémicos señalamientos. ¿’El Divo’ abandona ‘La casa’? Esto es lo que se sabe.

El Divo / Redes sociales/Mezcalent

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¿Por qué se dice que ‘el Divo’ acosó a Celinee en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Todo se suscitó durante un momento de diversión entre los habitantes. Todo comenzó con risas y parecía que sería un momento de “paz”. En algún punto, ‘el Divo’ empezó a bailar con Celinee.

Por lo que se puede ver en el video del acontecimiento, el cubano se le “pega de más” a su compañera. Ante esto, la reina de belleza simplemente se separa con aparente incomodidad y se ríe. Horas después, Eduardo deja ver que, al parecer, todo fue intencional, pues se habría sentido ofendido de que la joven le dijera “viejito”.

“Dice: ‘Ay, el viejito baila bien’. Sí, el viejito ¡toma! (señalándose la zona genital), sintió viejito. Yo soy el viejito que a ti te hace falta”, expresó.

Por si esto fuera poco, en su momento, el famoso dijo frente a Celinee que, si él no fuera gay, “la descargaría”, un comentario que, para muchos, fue “de mal gusto”. Debido a esto, muchos usuarios han pedido que lo expulsen.

Hasta este momento, la producción no ha dicho nada sobre este asunto. No obstante, según lo que ha comenzado a especular, están contemplando ponerle una sanción al famoso por sus acciones.

El Divo / Redes sociales

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Así reaccionó el equipo del ‘Divo’ ante las acusaciones de presunto acoso

Hace algunas horas, el equipo laboral del ‘Divo’ compartió un comunicado, principalmente, dirigido a Laura Zapata, quien es la que más ha insistido en que el cubano es un “acosador”. En dicho texto, y sin tocar mucho el tema de los señalamientos, se menciona que existe una “doble moral” en algunos integrantes de ‘La casa’.

“Aquí no se puede hablar de ‘justicia’ ni de ‘valores’ cuando se ignoran, minimizan o justifican conductas que también han sido inaceptables. Porque si vamos a hablar de respeto, hablemos completo. En esa misma casa se han visto agresiones físicas que se han pasado por alto, comentarios con tintes homofóbicos que muchos han preferido ignorar, burlas”. Equipo de Eduardo Antonio ‘el Divo’

Se acusó a la producción de “guardar silencio” cuando las “agresiones” son cometidas por ciertos participantes, algo que consideran injusto.

“Sin embargo, cuando estas conductas provienen de figuras como Celinee, Curvy, Caeli, Josh o Laura Zapata, el silencio es ensordecedor... o peor aún, se disfrazan de entretenimiento. La doble moral es evidente”, se indica.

El comunicado finalizó con el siguiente llamado: “Si realmente se quiere un ambiente sano, las reglas deben aplicarse para TODOS, no solo para quien convenga en el momento. El público no es ciego. Y cada vez es más evidente quiénes realmente sostienen una conducta cuestionable... y quiénes solo son utilizados como blanco conveniente. La coherencia no es opcional”.

El mensaje causó mucha controversia, principalmente porque no se abordaron directamente los señalamientos. Muchos usuarios consideraron que el equipo del ‘Divo’ solo lo estaban “justificando”. Cabe destacar que aún se desconoce si realmente habrá una sanción para el cubano o si la producción decidirá eliminarlo por la presión en internet.

Equipo de Eduardo Antonio “El divo” lanza comunicado para Laura, Lupita y Sergio de #LCDLF pic.twitter.com/JMEw1e8TUH — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 15, 2026

¿Quién es Eduardo Antonio ‘el Divo’?

Eduardo Antonio Jiménez López, conocido simplemente como ‘el Divo’ , es un cantante, compositor y actor de origen cubano.

Actualmente tiene 56 años.

Se le ha visto en producciones como ‘Mi pequeña traviesa’, ‘Alma rebelde’, ‘Yo amo a Juan Querendón’, ‘Vivan los niños’.

Tiene un hijo con su mismo nombre.

Hace algunos años, confesó que era gay.

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