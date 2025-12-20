Tino, de Parchís, revela la verdad del accidente en el que perdió el brazo izquierdo: “me cortó de guillotina”

La ‘ficha roja’ por fin puso las cartas sobre la mesa: ‘Tino’ de Parchís explicó, con nombres y detalles, cómo un conductor imprudente lo llevó a un choque frontal en Murcia, el día exacto en que perdió el brazo izquierdo y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. La versión es dura, directa y viene tal cual la vivió: el cantante español lo narró en ‘Montse & Joe’ de Unicable, sin adornos ni medias tintas.

¿Cómo fue el accidente de ‘Tino’ de Parchís en Murcia y por qué perdió el brazo izquierdo?

El cantante español Constantino Fernández, conocido mundialmente como ‘Tino’ de Parchís o la ‘ficha roja’, recordó paso a paso el día que cambió para siempre su destino: el accidente de coche en Murcia, España, que derivó en la pérdida de su brazo izquierdo y un traumatismo craneoencefálico. La historia no tiene misterio para él: fue imprudencia de otro conductor y una maniobra inevitable que terminó en choque frontal.

“Saliendo de una reunión de trabajo, trabajaba en una empresa de distribución comercial (en Murcia, España), que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo, volví a mi oficina y tuve la desgracia de cruzarme con un tipo que se salta un alto que hace que yo tenga que hacer un movimiento con el coche”, narró ‘Tino’ sobre el día que cambió su destino.

La descripción incluye un detalle vial de época: las glorietas que hoy ordenan el tráfico no existían en esa zona, lo que hacía las intersecciones más peligrosas y confusas.

“Al llegar a la intersección sale y en vez de parar, que es lo que haría todo el mundo, este tío siguió recto y yo que venía de frente, para esquivarlo, invado el carril contrario y choco con el que venía detrás frontal”, relató el cantante.

El impacto fue brutal: el cofre de su automóvil se incrustó en el otro coche. Entonces, ocurrió el reflejo que le costó la extremidad: “y yo hice el acto reflejo (de levantar el brazo) y me cortó de guillotina con el techo y se lo llevó”, contó ‘Tino’.

A partir de ese segundo, el integrante de Parchís quedó malherido, inconsciente y con el brazo izquierdo amputado por el golpe.

¿Por qué los médicos no pudieron reimplantar el brazo de ‘Tino’?

Uno de los detalles más impactantes de la historia de Tino es que, contra todo pronóstico, las autoridades lograron recuperar el brazo del exintegrante de Parchís en el lugar del accidente.

El propio ‘Tino’ explicó que su extremidad fue colocada en una hielera para intentar conservarla y que fue trasladado de emergencia a un hospital en Burgos a bordo de un helicóptero.

‘Tino’ “Mandaron un helicóptero y me llevaron a un hospital de Burgos. No se pudo reimplantar el miembro porque sufrió múltiples desgarros; los médicos llegaron a la conclusión de que sería un peso muerto, no tendría ninguna funcionalidad y sería un estorbo”.

La decisión médica fue contundente y devastadora. Aunque existía la esperanza de un milagro, los especialistas determinaron que el daño era irreversible.

¿Cómo afectó el accidente a la vida personal y profesional de ‘Tino’ de Parchís?

Tras el impacto de Tino de Parchis, vinieron los traslados, la cirugía, el descanso forzado y la rehabilitación. La amputación del brazo izquierdo exigió adaptación física, y el traumatismo craneoencefálico demandó seguimiento neurológico, terapias y cambios de rutina. El golpe no solo afectó su salud, también su trabajo y su relación con el escenario.

En lo emocional, ‘Tino’ ha sido claro: fue un proceso traumático que redefinió su forma de ver la vida.

Así lo narró Tino:

¿Quién es ‘Tino’ de Parchís?

Constantino Fernández Fernández, mejor conocido como ‘Tino’, fue la famosa ‘ficha roja’ del grupo infantil Parchís, un fenómeno musical que arrasó en España y Latinoamérica durante los años 80. Con apenas 12 años, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión y el cine infantil, participando en giras multitudinarias y protagonizando siete películas que consolidaron la imagen colorida del grupo. Su carisma y voz lo llevaron a ser el líder natural de la agrupación, marcando una época dorada en la música para niños.

Tras la disolución de Parchís, ‘Tino’ intentó mantener su carrera en solitario, explorando nuevos géneros y presentándose en programas de televisión. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando sufrió el accidente que le costó el brazo izquierdo y le dejó secuelas neurológicas. Este hecho no solo impactó su salud física, sino también su relación con el escenario y su identidad artística. A pesar de las adversidades, Constantino nunca se desvinculó del mundo del espectáculo, participando en entrevistas y proyectos que mantienen viva la memoria del grupo.