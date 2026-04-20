Big brother de luto: Participante del reality sufre terrible pérdida ¿Dejará la competencia?

Un momento impactante se vivió a dos días de finalizar el reality show de Big Brother en Brasil, ya que una de las concursantes y favoritas del público se enteró de la muerte de su padre, por lo que se debate si continuará o no en el programa. ¡Te contamos todos los detalles!

Big Brother Brasil tuvo una noticia devastadora para una concursante. / Foto: Big Brother: Facebook/ Instagram: @monicasirianni

Puedes leer: Las ‘Pandora’ de luto: Muere el padre de una de las exintegrantes del grupo, lo despiden con desgarrador mensaje

¿Quién es la concursante de Big brother VIP que se enteró de la muerte de su padre?

Se trata de la concursante Ana Paula Renault, quien es una de las finalistas en la edición de Big brother en Brasil este 2026 y aspirante fuerte a ganar.

A dos días de que termine el reality show, la participante fue notificada de la muerte de su padre, lo que la dejó en una profunda tristeza, nostalgia y decisión sobre si abandonará el reality antes o esperará a la final tras este suceso lamentable.

En un principio, familiares de la joven indicaron que no le mencionarían la noticia a la periodista originaria del país latinoamericano, pero la producción del programa decidió no hacer caso y notificar a Ana Paula sobre el fallecimiento de su padre. ¿Cuál fue la razón por la que sí se le dio la noticia?

Ana Paula Renault llegó a la final y es una de las favoritas para ganar el reality show. / Foto: X/@centralreality.

Te puede interesar: Tragedia en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’: ¿Quiénes fueron las víctimas mortales del ataque en Bogotá?

Producción de Big brother decide ignorar a familia y notifica muerte de padre a concursante: ¿Cuál fue la razón?

Ana Paula Renault, concursante de Big brother en Brasil que llegó a la final y murió su padre; la producción decidió darle la noticia pese a las peticiones de los familiares de no notificárselo.

Lo anterior, debido a que la participante firmó un documento que le pide a la producción del programa informarle sobre cualquier acontecimiento grave relacionado con su familia. ¿Será que la concursante ya lo había previsto?

Cabe señalar que el momento en que la concursante de Big brother en Brasil se entera de esta lamentable noticia se traslado a un cuarto y rompió en llanto, lo que se volvió viral en redes sociales.

Finalmente le comunicaron a Ana Paula, participante de #BBB26 que su padre falleció.

La final del programa es en dos días. pic.twitter.com/AAEmYMl6mA — emi (@eeemiliano) April 20, 2026

Puedes leer: Juan Gabriel: ¡Ni muerto lo dejan descansar! La pelea por sus casas sigue, ¡venden una con firma falsificada!

¿De qué murió padre de la concursante de Big Brother, quien llegó a la final?

De acuerdo con información de medios locales, el padre de Ana Paula Ranault, concursante de Big Brother en Brasil, murió debido a que presentaba confusión mental asociada a deshidratación e infección urinaria. Reportaron que estuvo internado varios días en el hospital.

Se trató de Gerardo Henrique Machado Renault, quien tenía 96 años. Se desconocen más detalles sobre su vida personal.