Exparticipante de “Big Brother” termina hospitalizada tras sufrir derrame cerebral y ahora pide ayuda

A pocos días de que la familia de James Van Der Beek, actor de Dawson’s Creek, solicitara donaciones para enfrentar los gastos médicos acumulados por su enfermedad tras su muerte, ahora otra figura del entretenimiento también alza la voz. Una exconcursante de reality pide apoyo económico para costear su tratamiento tras sufrir un derrame cerebral.

Se trata de la exconcursante de “Big brother” Libra Thompson encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir una noticia que nadie esperaba. Con una foto desde la cama del hospital.

La exintegrante del reality reveló que sufrió un derrame cerebral a inicios de febrero mientras asistía a una conferencia de trabajo. Lo que parecía un susto pasajero terminó siendo un problema de salud más complejo relacionado con su corazón. Ahora, en plena recuperación, agradece seguir con vida y pide apoyo.

Mira: Exparticipante de ‘Big brother’ sufre terrible accidente en moto y sale disparado; filtran VIDEO

Libra Thompson, exparticipante de Big brother sufre un derrame cerebral y suplica apoyo para salvar su vida pagando su tratamiento. / Redes sociales

¿Qué le pasó Libra Thompson, exparticipante de Big brother?

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Libra decidió contar lo ocurrido. En un mensaje sincero, explicó que el pasado 1 de febrero sufrió un evento cerebrovascular mientras se encontraba en San Antonio, Texas, participando en una conferencia laboral.

“Después de finalmente poder procesarlo todo… quiero agradecerles a todos por comunicarse conmigo y enviarme buenos deseos”, escribió al inicio de su publicación.

La exestrella del reality recordó que el momento fue angustiante, aunque tuvo la fortuna de no estar sola.

“Desafortunadamente, experimenté un derrame cerebral mientras estaba en San Antonio, ¡por suerte mi compañera de cuarto, compañera de trabajo y amiga estaba allí!”, relató.

Gracias a la rápida atención médica, fue trasladada al hospital Methodist Metropolitan, donde un equipo de especialistas logró estabilizarla y comenzar los estudios para descubrir qué había provocado el incidente.

Libra Thompson, exparticipante de Big brother sufre un derrame cerebral y suplica apoyo para salvar su vida pagando su tratamiento. / Redes sociales

¿Por qué Libra Thompson sufrió un derrame cerebral?

Tras varios análisis, los médicos encontraron la causa. Aunque en un inicio fue catalogado como un derrame criptogénico —es decir, de origen desconocido—, finalmente detectaron un problema cardíaco congénito.

“Estoy muy agradecida de que pudieron identificar la causa… se descubrió que se debía a que tenía un PFO (foramen oval permeable), que es un pequeño agujero en mi corazón”, explicó.

Este orificio puede permitir el paso de coágulos al cerebro, lo que incrementa el riesgo de un derrame.

Libra detalló que ahora deberá reunirse con un neurólogo y un cardiólogo especializados para definir su tratamiento, el cual podría incluir una cirugía. Sin embargo, el proceso también implica gastos médicos elevados y una licencia laboral sin goce de sueldo.

“Realmente odio pedir, pero dejando el orgullo de lado, la donación me ayudaría enormemente. Tendré una cantidad considerable de facturas médicas y la cirugía cardíaca es de las más caras”, confesó.

Aun así, se mostró optimista: “Estoy tan bendecida de estar en proceso de recuperación”.

Mira: Muere exintegrante de Big brother tras caer desde el séptimo piso de un lujoso hotel

Libra Thompson, exparticipante de Big brother sufre un derrame cerebral y suplica apoyo para salvar su vida pagando su tratamiento. / Redes sociales

¿Quién es Libra Thompson y qué le pide a sus seguidores?

Libra se dio a conocer internacionalmente por su participación en la temporada 10 de Big Brother. Aunque terminó en noveno lugar, dejó huella entre los fans, convirtiéndose en la primera integrante del jurado y regalando momentos memorables, como su famosa frase “¿Alguien quiere pastel?” durante la icónica pelea de cumpleaños de Keesha.

A diferencia de otros exconcursantes, se alejó de la televisión y se enfocó en su vida profesional. Actualmente trabaja en Texas como entrenadora de instrucción de conducta.

Hoy, lejos de los reflectores, enfrenta uno de los retos más difíciles de su vida. Por ello pidió a amigos y seguidores apoyo económico o la donación de días laborales para poder cubrir sus gastos médicos.

Mira: Muere exparticipante de Big Brother tras ataques al corazón; una lectura de mano había predicho la tragedia