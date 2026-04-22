Participante de famoso reality 24/7 agredió a una compañera y producción entró a frenarlo, VIDEO estremece

Un episodio estremecedor encendió todas las alarmas dentro del reality el Gran hermano que se transmite actualmente. Las cámaras captaron un momento de auténtico terror cuando uno de los participantes perdió el control y atacó físicamente a una de sus compañeras, desatando pánico tanto dentro de la casa como entre la audiencia.

La situación se volvió de cero a mil cuando en cuestión de segundos terminó en una escena que nadie esperaba ver al aire. El video no tardó en filtrarse en redes sociales, volviéndose viral y provocando una ola de indignación y críticas.

Mira: La mansión VIP: Producción quita los “tragos” a participantes tras mostrar de más frente las cámaras, VIDEO

Pareja en reality show / IA

¿Qué reality fue donde un participante intentó lastimar a una compañera frente a las cámaras?

Aunque muchos pensaron que se trataba de uno de los realities más populares que actualmente están al aire, como La mansión VIP, La casa de los famosos Telemundo o PR La casa del campo, el violento episodio ocurrió en Elita 9, un programa originario de Serbia con un formato muy similar al de Big brother, donde los participantes conviven 24/7 bajo vigilancia constante.

El incidente ocurrió el martes 21 de abril, cuando un hombre y una mujer, ambos participantes del reality, se encontraban acostados en la misma cama dentro de una de las habitaciones del programa, conocida como la “Casa blanca”. Lo que comenzó como una discusión aparentemente común escaló de manera alarmante en cuestión de segundos. La confrontación verbal se salió de control y derivó en una escena extrema de violencia física que dejó paralizados a los habitantes de la casa y encendió las alertas de emergencia.

Lee: Participante de La mansión VIP acusado de presunto robo en Cancún; denuncian saqueo y exhiben VIDEOS

¿Cómo ocurrió la agresión en vivo que se hizo viral dentro del reality Elita 9?

Asmin Durdžic perdió el control y se lanzó contra su compañera Maja Marinkovic, a quien tomó del cuello mientras ella pedía ayuda. La escena desató pánico inmediato dentro de la casa y obligó a otros participantes a intervenir.

El momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales. Ambos estaban bajo las cobijas cuando la discusión escaló de forma abrupta y los gritos de la mujer alertaron al resto de los concursantes.

En las imágenes se observa al hombre encima de la participante, ejerciendo fuerza excesiva y gritándole: “Basta, sos una per...”. El caos obligó a que personal de seguridad ingresara de inmediato para contenerlo y sacarlo del lugar.

Al retirarlo del sitio, los agentes le reclamaron duramente su comportamiento con frases como: “¿Estás bien de la cabeza? ¿Eres normal? ¿Qué te pasa?”, mientras lo escoltaban fuera de la habitación para evitar que el ataque continuara.

Mira: La mansión VIP: Alfredo Adame protagoniza acalorado beso con una participante: ¡con lengua y todo! VIDEO

🇷🇸 😱 ⚠️

GRAVE AGRESIÓN EN REALITY SERBIO EN VIVO

SEGURIDAD INTERVIENE EN EL ÚLTIMO SEGUNDO MIENTRAS TODOS MIRABAN



Un participante del reality Elita nueve en Serbia estranguló con fuerza a su compañera Maja Marinković durante una fuerte discusión dentro de la casa. Asmin Durdžić… pic.twitter.com/joFInw4zt7 — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 22, 2026

¿La participante pensó en proceder legalmente tras el intento de ahorcamiento y cómo reaccionó ante la violencia en Elita 9?

A pesar del impacto emocional evidente, Maja Marinkovic mantuvo una postura firme frente a las cámaras y ante su agresor. Visiblemente alterada, lo responsabilizó directamente por lo ocurrido y pidió que lo mantuvieran lejos de ella.

“Has bebido demasiado. Lo quiero lejos. Dejá de hacer un espectáculo. Yo valgo como mujer. Se ha terminado”, expresó la participante, marcando distancia y dejando claro que no toleraría ese tipo de violencia. Antes de que se llevaran definitivamente al agresor, lanzó una advertencia contundente: “Lo pagarás”.

Sus palabras fueron ampliamente aplaudidas en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su valentía al enfrentar públicamente al hombre que la había agredido físicamente frente a millones de espectadores.

¿Hubo sanciones o expulsión para el participante agresor tras el escándalo del reality?

Luego del incidente, Asmin Durdžic fue trasladado por seguridad a una zona del programa conocida como “la cárcel”, donde permaneció retenido hasta la mañana siguiente. Sin embargo, la polémica no terminó ahí.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el participante volvió a increpar a Maja horas después en el living del reality, repitiendo insultos y provocaciones, lo que terminó de enfurecer a la audiencia y a los usuarios de redes sociales.

En plataformas digitales, el episodio generó una avalancha de comentarios como:

“Esto es una locura”

“La gente perdió todo el sentido de la cordura”

“Me desespera que los demás se queden viendo”

“Por lo menos entró seguridad”

“Big Brother influye en la sociedad”

“Si son así con cámaras, imagínate en privado”.

Incluso, hubo quienes exigieron que este tipo de programas sean prohibidos. Hasta el momento, la producción del reality no ha anunciado sanciones oficiales contra el participante, pues no se ha confirmado su expulsión del programa ni la presentación de una denuncia formal por lo ocurrido.