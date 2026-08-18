¿Masad captado infraganti? Habitante de LCDLFM se habría estado “tocando” bajo las sábanas en la noche: VIDEO

La casa de los famosos México 2026 tiene a Masad Altamimi como nuevo protagonista, pues el influencer árabe habría sido captado presuntamente dándose amor en uno de los cuartos y mientras todos dormían. ¿Es real el video?

Masad Altamimi y sus polémicas / Redes sociales

¿Qué famosos duermen en cada cuarto de La casa de los famosos México 2026?

Al inicio de La casa de los famosos México 2026, se estrenaron tres cuartos en total, en cada uno de ellos había seis habitantes. Estos eran los primeros: Ibiza, Tulum y Malibú.

Esto se rompió la noche de ayer, cuando Aldo Rendón ganó la dinámica del elevador y decidió el destino de los cuartos: Cerró uno y repartió a sus integrantes.

Tras esto, así quedaron repartidos:

Tulum:



Brianda Deyanara,

Karina Torres,

Gema Garoa,

Memo Schutz,

Moisés Peñaloza,

Luis Chaparro y,

Ese Pérez.

Malibú:



Flor Vigna,

Yahir,

Masad Altamimi,

Mariana,

Yanet García,

Cynthia Klitbo y,

Ernesto Laguardia.

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Cambian cuartos de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Masad Altamimi tuvo momento íntimo en La casa de los famosos México 2026?

La cuenta de X “Mr Sour Candy” compartió un video en redes sociales, en el que aparece Masad Altamimi a altas horas de la noche, pues las luces se encontraban apagadas y todos dormidos.

Según se aprecia en la grabación, el creador de contenido árabe se encuentra realizando extraños movimientos que algunos aseguraron se trataba de un “tocamiento":

¿Oigan, quién ese ese? ¿Masad? Cuenta de X

En comentarios varios acompañaban dicha idea:



“Loquillo”,

“Sí debe ser Masad, esa es su cama” y,

“Ni modo que Ernesto jaja”.

Cabe resaltar que dicha teoría acerca de un presunto tocamiento no ha sido confirmada, y tampoco se asegura que eso era lo que Masad se encontraba realizando. ¿Tú qué opinas?

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¿Por qué Masad Altamimi asegura que es millonario?

Masad Altamimi es un empresario y creador de contenido de origen saudí que tiene 34 años y desde hace varios años reside en México. A través de sus redes sociales suele compartir detalles sobre su vida cotidiana, sus proyectos empresariales y las distintas colaboraciones en las que participa.

El empresario ha revelado que una de sus principales actividades está vinculada al comercio internacional, específicamente a la exportación de aguacate mexicano hacia países de Medio Oriente.

Respecto a su vida sentimental, actualmente se encuentra soltero. Entre sus relaciones más conocidas se encuentran las que sostuvo con la influencer Melissa Navarro y la modelo Alejandra Tijerina, quienes en su momento hicieron señalamientos públicos en su contra por presunto maltrato físico y verbal.

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