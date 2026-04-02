Victoria Ruffo y Maribel Guardia protagonizan ‘discusión’ en pleno pódcast, ¡Se cantan sus verdades!

Sin duda alguna, Maribel Guardia y Victoria Ruffo han consolidado una de las amistades más fuertes dentro del mundo artístico. Las famosas no solo han trabajado juntas en diversos proyectos, sino que también se han apoyado en momentos de crisis. No obstante, no todo ha sido color de rosa. Y es que, pese al gran cariño que se tienen, han tenido tensos enfrentamientos como el que protagonizaron recientemente. Te damos los detalles de lo que pasó.

Victoria Ruffo y Maribel Guardia / Redes sociales

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¿Cómo ha sido la amistad entre Victoria Ruffo y Maribel Guardia?

Como se sabe, Maribel Guardia y Victoria Ruffo han forjado una gran carrera en el medio artístico. Ambas son consideradas actrices de gran renombre en los melodramas mexicanos. Si bien se pudo pensar que pudieron haber desarrollado una especie de rivalidad, ocurrió todo lo contrario.

Han sido grandes amigas desde hace varios años. De hecho, su amistad se fortaleció luego de haber trabajado en la telenovela ‘Corona de lágrimas’, lanzada en 2013. En ese proyecto, Ruffo encarnó a ‘Refugio Chavero’, mientras que Guardia personificó a ‘Julieta’.

Así como sus personajes, las celebridades son muy unidas. Tanto en redes sociales como en diversas entrevistas, han dejado ver el gran cariño que se tienen. Guardia fue una de las primeras personas que conoció a la nieta de Ruffo.

“Visitando a la preciosa, a su orgullosa abuelita Victoria Ruffo y a sus papás Paola y José Eduardo, más felices y enamorados que nunca con la llegada de esta princesa. Bienvenida”, manifestó Maribel en aquel momento mediante sus redes sociales.

Asimismo, Victoria no ha dudado en defender a su colega en el pleito que tiene con su exnuera, Imelda Tuñón. La exesposa de Eugenio Derbez ha pedido respeto para Guardia, alegando que está pasando por un momento sumamente difícil.

Victoria Ruffo y Maribel Guardia / Redes sociales

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Así fue la “discusión” entre Maribel Guardia y Victoria Ruffo

Recientemente, Maribel Guardia y Victoria Ruffo fueron las invitadas estelares del pódcast ‘Mixologando’, conducido por José Eduardo Derbez. Durante la conversación, las actrices vivieron un momento tenso al recordar los insultos que llegaron a decirse en el pasado.

De acuerdo con Victoria, la madre del fallecido Julián Figueroa le llegó a decir que su fama solo se debía al “llanto” que mostraba en los melodramas: “Ella sí me dijo que, de no ser porque lloro, no hubiera hecho nada en esta carrera”, expresó.

En respuesta, Guardia le recordó que también llegó a poner en duda su talento: “A mí me dijo que no sabía cómo me pagaban por cantar. Yo me tenía que desquitar de alguna manera. Mira con lo bien que vivo de la cantada. Buenas amigas, eh”, relató.

Aunque para muchos esto pudo haber significado una fractura en la amistad, ellas contaron todo entre risas. Incluso Ruffo dejó claro que Guardia era la única que tenía el “permiso” de decirle esas cosas. Al final, ambas dejaron claro que, sin importar lo que pase, seguirán siendo grandes amigas.

¿Cuál fue el reclamo que Maribel Guardia le hizo a Victoria Ruffo?

Durante la conversación, Maribel Guardia le hizo un reclamo peculiar a Victoria Ruffo. La cantante recordó que, en su momento, le compró una faja a su amiga, pues consideraba que le podría ser útil en una novela en la que tenía que enseñar “busto”.

Según Guardia, la prenda era “europea” y “muy elegante”. No obstante, cree que Ruffo jamás la usó y le dijo que mejor se la hubiera “regresado”. Y es que, al parecer, Victoria se habría sentido muy “confundida” con el regalo.

“Le llevé una fajita muy padre, que era nada más que te amoldaba la figura. Era europea. Yo creo que nunca la usó, mejor me la hubiera regresado porque era carísima de París. Nunca había visto una faja en su vida” Maribel Guardia

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