Muere Jorge Kahwagi Gastine, empresario y padre de Jorge Kahwagi Macari, a los 85 años

En la noche del 23 de marzo se dio a conocer la muerte de Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años. La información fue confirmada por el diario La crónica de hoy, medio del que era presidente del Consejo de Administración. Su muerte marca el cierre de una trayectoria destacada tanto en los negocios como en el impulso a la educación y la cultura en el país.

El mundo del entretenimiento está de luto. / Canva

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¿De qué murió Jorge Kahwagi Gastine?

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de muerte de Jorge Kahwagi Gastine. Fue el propio medio el que confirmó la noticia a través de un mensaje en su portal, en el que expresaron el profundo pesar por su partida y reconocieron su papel como guía y figura clave dentro de la organización.

A través de un emotivo comunicado, La crónica de hoy informó sobre la pérdida de su presidente del Consejo de Administración. En el mensaje, destacaron no solo su liderazgo, sino también su calidad humana.

“Por este medio, damos a conocer la sensible pérdida de quien fue guía y apoyo para todos los integrantes de nuestro diario”, señalaron.

Además, subrayaron que su legado va más allá del ámbito empresarial, pues siempre mostró una profunda pasión por la educación: “Nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal”, agregaron.

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🕊️ Lamentamos informar el fallecimiento de don Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años, este lunes 23 de marzo.



Empresario y abogado, presidente de 'La Crónica de Hoy', además de fundador de la 'Inmobiliaria Layla' y propietario de 'Cosmocolor', también destacó en el ámbito… pic.twitter.com/EL2eKhvFs9 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 24, 2026

¿Quién fue Kahwagi Gastine?

Jorge Kahwagi Gastine fue un empresario mexicano con una amplia trayectoria en distintos sectores.

Nació en 1940 y se formó como licenciado en Derecho por la UNAM, además de contar con un doctorado en Administración Pública por la Universidad Panamericana y una especialización en Alta Dirección de Empresas.

Se desempeñó como presidente de Grupo Crónica, desde donde dirigió no solo La crónica de hoy, sino también otras ediciones regionales. También encabezó la empresa Cosmocolor, dedicada a tecnología de identificación.

En el ámbito empresarial, tuvo una participación activa en organismos como la CONCANACO y la CANACO en Álvaro Obregón. Además, impulsó iniciativas como el Premio Crónica, que reconoce a figuras destacadas en ciencia, cultura y academia.

En lo personal, fue padre de Jorge Kahwagi Macari, exboxeador que participó en la segunda edición de Big brother VIP.

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