¿De qué murió Nicholas Brendon? Confirman muerte del actor de Buffy, la cazavampiros

Tras darse a conocer la muerte de Chuck Norris, se anunció otra lamentable noticia: uno de los actores más queridos y crush de muchas en los noventa, Nicholas Brendon, recordado por su participación como Xander Harris en “Buffy, la cazavampiros”, murió a los 54 años. La noticia se dio a conocer la tarde de este viernes 20 de marzo, causando tristeza entre sus fans.

¿De qué murió Nicholas Brendon?

De acuerdo con información compartida por su familia en sus redes sociales, el actor Nicholas Brendon murió de causas naturales mientras dormía. La noticia fue confirmada mediante un comunicado enviado a medios internacionales.

“Nos duele profundamente compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años”. Familia de Nicholas Brendon

Confirman la muerte de Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros: ¿qué le pasó? / IMBD

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La familia reveló cómo fueron los últimos años de Nicholas: “En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible e incansablemente motivado para crear. Quienes lo conocieron de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era”.

En años recientes, el estado de salud del actor había generado preocupación. En 2023 se informó que sufrió un infarto y que fue diagnosticado con una cardiopatía congénita.

Confirman la muerte de Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros: ¿qué le pasó? / IMBD

Además, padecía el síndrome de la cola de caballo, una afección grave provocada por la compresión de las raíces nerviosas en la base de la médula espinal, lo que lo llevó a someterse a diversas cirugías.

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¿Quién fue Nicholas Brendon, actor de Buffy, la cazavampiros?

Nicholas Brendon nació el 12 de abril de 1971, pero su salto a la fama llegó en 1997 con “Buffy, la cazavampiros” (Buffy the Vampire Slayer), donde interpretó a Xander Harris durante siete temporadas, participando en casi todos los episodios. Su personaje fue considerado el corazón del grupo, lo que le permitió ganarse el cariño del público.

Otro de sus papeles más reconocidos fue en “Mentes criminales” (Criminal Minds), donde dio vida a Kevin Lynch a lo largo de varios años.

En cine, también participó en producciones como “Coherencia” (Coherence), “Psycho beach party” (Psycho Beach Party) y “El ataque del monstruo de morningside” (Attack of the Morningside Monster), entre otros.

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