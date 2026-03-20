Chuck Norris: Él es Miguel Ángel Fuentes, el actor mexicano que se atrevió a gritarle en pleno rodaje

Hace algunas horas, el mundo del espectáculo se vio conmocionado ante la inesperada muerte de Chuck Norris, a los 86 años. El ícono de las películas de artes marciales era considerado el “hombre más fuerte del mundo”. Incluso tras su deceso, se le han hecho memes conmemorativos diciendo que “la muerte le tenía mucho miedo, por lo que él tuvo que ir hacia ella”.

En medio del luto, sus seguidores recordaron la vez en que Miguel Ángel Fuentes, un actor mexicano, se atrevió a gritarle durante el rodaje de una película. Te contamos quién era Miguel Ángel y cómo fue el ‘enfrentamiento’ entre las celebridades.

Miguel Ángel Fuentes / Redes sociales

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¿De qué murió el actor Chuck Norris?

La noticia sobre la muerte de Chuck Norris fue confirmada durante la mañana de este viernes 20 de marzo por su familia. A través de redes sociales, mencionaron que falleció ayer, 19 de marzo, tras haber sido hospitalizado por una “crisis de salud” en Hawái.

Si bien no quisieron dar los motivos, aseguraron que se había ido “rodeado de amor y compañía de sus seres queridos”. Pidieron privacidad ante este momento tan doloroso y agradecieron todo el cariño que los fans le mostraron al actor hasta su último día de vida.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, manifestaron.

Cabe destacar que el histrión cumplió 86 años a principios de mes. Para conmemorarlo, subió un video a Instagram en el que se le veía entrenando. En la descripción del post, dijo estar agradecido de que Dios le diera un año más de salud para poder seguir practicando su pasión, es decir, las artes marciales.

Aunque no hay una causa oficial de muerte, muchos teorizan que pudo haber sido un infarto. Y es que, en 2017, Norris tuvo dos casi seguidos. No obstante, aún no hay nada confirmado. En tanto que los internautas continúan lamentando su deceso y deseándole lo mejor a la familia en su luto.

Chuck Norris / Redes sociales

¿Cómo fue la ‘pelea’ entre Chuck Norris y Miguel Ángel Fuentes?

En 1986, Chuck Norris y Miguel Ángel Fuentes trabajaron en la película ‘Firewalker’. El experto en artes marciales interpretó a ‘Max Donigan’, mientras que el mexicano le dio vida a ‘Big man’. La relación entre los actores era muy buena, a diferencia de sus personajes en pantalla.

Una de las escenas más recordadas fue cuando ‘Big man’’ insultó y humilló a ‘Max’, le dijo: “Pin… gringo ojete. Te cog… a las cabras, mie…”. La reacción del personaje de Norris fue simplemente agachar la cabeza y quedarse completamente inmóvil.

Aunque el conflicto solo fue en escena y realmente no tenían problemas en la vida real, lo ocurrido quedó marcado como un “algo trascendental”. Luego de que se comenzara a viralizar la leyenda de que Chuck era “el hombre más fuerte del mundo”, muchos bromearon con el hecho de que Miguel Ángel fue “de los pocos” que “confrontó” al actor, aunque sea en un proyecto cinematográfico.

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¿Quién fue Miguel Ángel Fuentes, el actor que gritó a Chuck Norris?

Miguel Ángel Fuentes Ojeda fue un icónico actor mexicano. Su infancia y juventud no fueron nada fáciles. Y es que llegó a delinquir y hasta estuvo un tiempo recluido en una correccional para menores.

Tras su salida, se dedicó al boxeo e intentó dedicarse a ello de forma profesional, ingresando a los Juegos Olímpicos de 1972. No lo consiguió y optó por empezar una carrera en la actuación, luego de que un exboxeador le hiciera notar sus habilidades.

Estudió en el Instituto Andrés Soler y, en 1975, debutó en la película ‘México, ra, ra, ra’. A partir de allí, se le vio en grandes producciones como:

Carrusel

Esmeralda

Una familia con suerte

Run coyote Run

Texas Rising

Rebelde

Peregrina

Murió el 29 de diciembre de 2023, a los 70 años. Según se reportó en aquel entonces, la causa de su deceso fue un infarto agudo del miocardio.

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