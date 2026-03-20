¿De qué murió Chuck Norris? Este fue el mensaje que dio su familia tras confirmar su pérdida a los 86 años

La mañana de este viernes 20 de marzo se confirmó la muerte del actor estadounidense Chuck Norris, una de las figuras más reconocidas del cine de acción y las artes marciales. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde informaron que el también experto en karate falleció a los 86 años. Ahora, dieron más detalles sobre las causas de su deceso. ¿Qué le pasó? Te contamos.

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Chuck Norris / Redes sociales

¿Por qué Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia?

Previo al anuncio oficial, el medio estadounidense TMZ reportó que Chuck Norris había sido hospitalizado de emergencia tras presentar problemas de salud mientras se encontraba entrenando en Kauai, una isla ubicada en Hawái.

De acuerdo con ese reporte, el actor se encontraba realizando actividades físicas cuando comenzó a sentirse mal, lo que derivó en su traslado a un hospital. Sin embargo, en ese momento también trascendió que su estado de salud era estable.

Incluso, se informó que antes de presentar estos malestares, el protagonista de El furor del dragón sostuvo una conversación telefónica con un amigo, con quien estuvo bromeando, lo que evidenciaba que se encontraba de buen ánimo previo al incidente.

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Chuck Norris / Redes sociales

¿Cómo despidió la familia Chuck Norris al actor?

La familia de Chuck Norris no sólo informó sobre su fallecimiento a través de redes sociales, sino que también compartió palabras para recordar su vida y legado tanto dentro como fuera de la pantalla.

“Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia” Comunicado de la familia de Chuck Norris

Además, destacaron aspectos personales del actor, haciendo énfasis en su forma de vivir y en el impacto que tuvo en quienes lo rodeaban:

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”. Comunicado de la familia de Chuck Norris

El mensaje también subrayó que, a lo largo de su carrera y vida personal, Chuck Norris logró inspirar a millones de personas en todo el mundo, tanto por su disciplina en las artes marciales como por su trayectoria en el cine.

Finalmente, la familia reconoció el dolor que deja su partida, pero también expresó agradecimiento por los momentos compartidos:

“A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas. Aunque nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él”. Comunicado de la familia de Chuck Norris

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¿Qué dijo la familia de Chuck Norris sobre las causas de su muerte?

Una de las principales preguntas que surgieron tras darse a conocer la noticia fue sobre las causas de la muerte de Chuck Norris. No obstante, su familia fue puntual al señalar que no revelarán esta información públicamente.

“Deseamos mantener la privacidad de las circunstancias” Comunicado de la familia de Chuck Norris

Pese a la falta de información oficial sobre la causa, el mensaje sí destacó que el actor “estaba rodeado de su familia y descansaba en paz” al momento de su fallecimiento. Este punto ha sido uno de los pocos datos confirmados sobre sus últimas horas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre homenajes o servicios funerarios, y se espera que en los próximos días la familia comparta, si así lo decide, información adicional relacionada con la despedida del actor.

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