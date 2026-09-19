Usan foto de Paolita Suárez hospitalizada para vender mercancía en Ecuador; ¡ella reacciona!

Hace unos meses, Paolita Suárez fue víctima de un aparatoso accidente automovilístico, que la dejó hospitalizada por un tiempo y puso en riesgo su vida.

De las hospitalizaciones de la influencer, se han difundido imágenes de ella en cama, las cuales se han difundido en internet y están al alcance de todos.

Precisamente, una de esas fotos está siendo utilizada por una persona ajena a Paolita para obtener dinero y vender mercancía, haciendo creer que la imagen correspondía a una situación que requería apoyo.

La integrante de ‘las Perdidas’ ya supo del caso y habló al respecto.

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Paolita Suárez / Instagram: @paolitasuarez28

¿Por qué usaron una foto de Paolita Suárez hospitalizada para obtener dinero?

Una foto de Paolita Suárez hospitalizada fue utilizada por una mujer para vender productos en el transporte público en Ecuador.

De acuerdo con los reportes, la vendedora mostraba la imagen de la integrante de ‘las Perdidas’ acostada en una cama de hospital y aseguraba a los pasajeros que era su hermana, quien supuestamente necesitaba apoyo. De esta manera, buscaba la empatía de los pasajeros para motivarlos a comprar sus productos.

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Vendedor usa foto de Paolita Suárez / Redes sociales

¿Qué dijo Paolita Suárez al descubrir que usaban su foto para pedir dinero?

La influencer se enteró de lo ocurrido y no tardó en reaccionar; sin embargo, lejos de mostrarse molesta o explotar contra la persona que utilizó su fotografía, Paolita Suárez tomó bien la situación y se limitó a aclarar lo que realmente había ocurrido.

La integrante de ‘las Perdidas’ explicó que ni siquiera sabía dónde había sucedido el caso, pensó que era en México y después descubrió que la mujer se encontraba en Ecuador y que la foto estaba siendo utilizada para vender productos.

La influencer también explicó el verdadero contexto de la imagen. De esta manera, Paolita Suárez no emitió una opinión en contra ni hizo reclamo por lo sucedido; simplemente aprovechó la situación para aclarar que no estaba hospitalizada y explicar qué había detrás de la foto que terminó siendo utilizada en Ecuador.

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¿Paolita Suárez está hospitalizada actualmente?

Paolita Suárez no está hospitalizada actualmente ni necesita apoyo médico. La propia influencer aclaró que se trata de una imagen de una de las ocasiones en las que tuvo que ser hospitalizada después de someterse a uno de los diferentes procedimientos estéticos que ha realizado.

La integrante de ‘las Perdidas’ recordó que esa foto se difundió en redes sociales y generó todo un escándalo. Sin embargo, se trata de una imagen antigua que actualmente está siendo utilizada fuera de contexto.

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