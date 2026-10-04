Actor de ‘Cómplices al rescate’ dejó las telenovelas y perdió todo su dinero en apuestas, ¿vive en la calle?

Un reconocido actor mexicano, recordado principalmente por su papel en Cómplices al rescate, sorprendió hace unos años revelando que todo su dinero ganado en telenovelas, lo perdió por culpa de las apuestas. ¿Ya no le queda ni un quinto? Te contamos de quién se trata.

Actor de Cómplices al rescate perdió su dinero en apuestas / Redes sociales

¿Qué actor de Cómplices al rescate perdió su dinero en apuestas?

El actor Fabián Chávez, recordado por su papel en la telenovela infantil Cómplices al rescate, contó que vivió una de las etapas más complicadas de su vida. Durante una entrevista en el pódcast Bien viajadas, en 2024, el famoso recordó que después de alcanzar la fama siendo apenas un niño enfrentó cambios personales y profesionales.

En aquel entonces, el intérprete tenía 35 años, y narró las experiencias que vivió tras tener una buena cantidad de dinero, decidiendo invertirlo en viajes y otras actividades recreativas.

Sin embargo, todo tomó un rumbo preocupante para él con el paso del tiempo, ya que con 18 años de edad y una libertad mayor, tomó decisión que lo llevaron por el mal camino por un buen rato.

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Fabián Chávez, actor de Cómplices al rescate, perdió dinero en apuestas / Foto: Archivo TVNotas

¿Cómo perdió su dinero en apuestas, el actor Fabián Chávez?

En medio de aquella etapa, Fabián Chávez (también cantante) comenzó a viajar y reconoció que una parte importante del dinero que había ganado durante sus años en las telenovelas terminó en Las Vegas, donde desarrolló el hábito de apostar:

Me fui a apostar todo mi dinero de las novelas a Las Vegas y no gané. (...) En aquel entonces sí apostaba, ya no lo volvería a hacer, porque realmente Las Vegas son los que ganan… Hay personas que le saben a las cartas y a todo esto, pero yo no. Fabián Chávez

A esta situación se sumó la partida de su padre, quien durante varios años lo había acompañado en la Ciudad de México.

Aunque parecía haberse alejado de manera definitiva de la televisión, al situación para él cambió de manera repentina, pues después se unió a la gira de Los 2000’s X siempre, y después retomar algunos papeles en la actuación.

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El actor de Cómplices al rescate, Fabián Chávez, perdió dinero en apuestas / Redes sociales

¿Quién es Fabián Chávez y en qué telenovelas participó?

Fabián Chávez es un actor, cantante, conductor, productor y director mexicano que alcanzó gran popularidad en 2002, cuando obtuvo el papel de Joaquín Olmos en la telenovela Cómplices al rescate.

Después del éxito que tuvo la producción infantil, Fabián continuó desarrollando su carrera musical y lanzó varios discos como solista. Tiempo después volvió a la televisión con la serie Central de abasto, en la que interpretó al personaje principal.

Con los años, el artista diversificó aún más su trayectoria al desempeñarse como productor, director escénico y profesor de actuación. También creó su propia casa productora.

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