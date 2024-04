Hijo de Adrián Uribe quiere que su mamá, Karla Pineda ¡ya encuentre novio!

Hace unos días encontramos a Gael Uribe, el hijo del comediante Adrián Uribe y Karla Pineda, quien tiene un pódcast junto a sus amigas y acaba de estrenar la segunda temporada. Con una sonrisa, nos platicó que le gustaría que su mamá encuentre el amor: “Me gustaría que tenga un compañero con quien se lleve superbién. Ella es una gran mamá y, a lo mejor, antes, cuando era chiquito, sí tenía celos. Ahora quiero que tenga un novio”.

Su mamá siempre ha sido una mujer guapa y, aunque se ha relacionado con varios famosos, a Gael le gustaría que llegara un buen hombre a la vida de su mamá: “Muchos años se ha dedicado a nosotros. Ahora me gustaría que compartiera algo especial con un hombre que la respete, que la quiera”.

Karla también tuvo una mediática relación después de Adrián, pero todo salió mal / Archivo/Instagram: @karlapineda1 @aquivaldo04

Hijo de Adrián Uribe comienza a dar sus primeros pasos como actor, pero su pasión es la música

El joven hace sus “pininos” en la industria al lado de su padre en un proyecto especial. Nos adelantó cómo fue su incursión: “Hace meses filmé una pequeña participación en una película de mi papá en la que interpreto a mi papá de joven. Es lo primero que hago. Son escenas muy pequeñas y por eso dije ‘va’. Estuvo padre. Como fueron escenas sin casi nada de diálogo me aventé a hacerlo. Claro que mi papá estuvo ahí y me dio consejos para relajarme. Es una oportunidad que no podía dejar pasar”.

Gael ya hizo una película con su papá / Instagram

Aunque no lo considera como debut, sabe que esto podría acarrearle más oportunidades en el medio. Sin embargo, su pasión es la música: “Lo que más me gusta es hacer música. Me gusta la producción, pero enfocada a la música. Justo ahorita estoy en una escuela que se especializa en audio para producir. Me gusta estar atrás del escenario. No me veo cantando ni nada de eso. La actuación la acepté porque, como te dije, eran pocas escenas y casi no hablaba”, finalizó.

