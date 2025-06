Reynaldo Rossano, ‘Papirrín’, revela que perdió una de las joyas de la familia tras golpe de Adrián Uribe

Reynaldo Rossano acaparó la atención con su reciente revelación. El comediante confesó que perdió una fracción ¡de sus partes bajas!, luego de un incidente con Adrián Uribe.¿Qué pasó?

¿Por qué Adrián Uribe golpeó a Reynaldo Rossano y lo mandó al hospital?

A lo largo de su trayectoria en la industria del espectáculo, Reynaldo Rossano ha enfrentado terribles momentos en su vida personal, tal como la pérdida de sus hijos, de lo cual se ha sentido muy mal durante mucho tiempo, según contó a TVNotas.

Ahora, el comediante acudió como invitado al programa de René Franco y reveló que tuvo que ser hospitalizado debido a un golpe que sufrió por parte de Adrián Uribe, durante las grabaciones de ‘La hora pico’, programa de humor en el que ambos coincidieron.

Reynaldo contó que, en una de las dinámicas del programa, las cosas se salieron de control en el momento en que Uribe lo golpeó, de broma, en sus partes bajas.

“Mi querido Adrián Uribe me da un golpecito y ese golpecito se convirtió en la pérdida de... de…”, dijo Reynaldo.

¿Qué dijo Reynaldo Rossano sobre el golpe de Adrián Uribe? “Me costó un hue...”

Aunque Rossano no quiso completar el nombre de lo que perdió en el hospital, tras el golpe de Adrián, René mencionó que se le rompió un “hue…”.

“Pues no quisiera decirlo así, pero... Ahora sí que su amistad me costó un hue… Estábamos jugando, estábamos jugando con Lorena Campanas y todo, y llegó Adrián y me hizo así y apreté y me apretó y se rompió”, agregó.

Ante esto, René Franco le cuestionó si todavía podía tener hijos, tras este incidente. Incluso, le recordó que, actualmente, tiene tres.

A lo que Rossano respondió: “Espero (poder tener más hijos) ¿Y si no? ¿Y si nunca pude haber tenido hijos? Entonces, ahí te la dejo”.

Actualmente, Adrián Uribe no ha hablado respecto a este incidente. No obstante, las veces que lo han cuestionado por esta polémica situación con el también conocido como ‘Papirrín’, lo ha tomado con humor, dado que consideró que fue un juego entre hombres.

No obstante, Omar Chaparro lo confrontó al cuestionarle la razón por la cual habría tocado las partes íntimas de otra persona sin su permiso. Sin embargo, no ha dado respuesta a este cuestionamiento.

