Reynaldo Rossano, despreciado por sus hijos, ya no piensa buscarlos: “Siempre los voy a querer”

El año pasado, el comediante Reynaldo Rossano dio a conocer que llevaba más de un año sin ver a sus 2 hijos menores, producto de su segundo matrimonio con Karla Arreola. Incluso llegó a culparla a ella de envenenarles la mente para que no lo quisieran ver.

Hace unos días nos lo encontramos en una grabación del programa ‘Tal para cua’l, en el que participa junto a Consuelo Duval y Lorena de la Garza con la participación de Karime y Mario Bezares. Le preguntamos cómo va la situación y comentó: “Ya van a ser 2 años sin verlos. Sí hubo una época en que estuve muy triste, sin entender por qué. En la actualidad, ya simplemente dejo que las cosas sucedan. Es como un duelo”.

Nos contó cómo ha evitado caer en una depresión.

“Me he apoyado en profesionales. He estado tomando terapia. Dejaré que el tiempo haga lo suyo, respetando lo que ellos decidan. Están por cumplir 18 años. Ya están grandes. Saben lo que deciden, lo que piensan y ni modo. La terapia me ha ayudado a aprender a soltar, a entender lo que me toca y lo que no, porque, si no, viene la frustración”. Reinaldo Rossano

Reynaldo Rossano revela que está por cumplir 2 años sin ver a sus hijos, fruto del matrimonio con Karla Arreola / Liliana Carpio

Mira: ‘Tal para cual’ tendrá segunda temporada por ser programa más visto de Televisa

Reynaldo Rossano espera volver a ver a sus hijos

“Espero que la vida les haga entender mi parte. Si en algún momento el tiempo nos vuelve a juntar, está muy bien, y si no, que sepan que siempre los voy a querer”. Reinaldo Rossano

“Ya lo solté. No es una decisión que dependa de mí. Yo he tratado de hacer mi mejor esfuerzo desde donde puedo. Si se valora del otro lado, qué bien, y si no, pues es algo que no puedo controlar”.

El hecho de aceptar su situación también tiene que ver con el cáncer testicular que le detectaron en 2004: “Creo que también las emociones enferman. Es importante estar en paz para que no te vaya a suceder nada físicamente debido a ello”.

Mira: Reynaldo Rossano estaría pretendiendo a una mujer 15 años menor

Reynaldo Rossano revela que está por cumplir 2 años sin ver a sus hijos. / Redes sociales

Reynaldo Rossano revela que sus hijos lo han rechazado

Le preguntamos si ha hecho algún intento por buscarlos, y nos dijo: “Sí, pero ellos han expresado que no tienen interés en convivir conmigo”.

La cuestión económica ha influido sobre la pensión que debe dar a sus hijos: “Todavía estamos en proceso de ajustar según la situación actual. Yo sigo proporcionando una pensión de acuerdo con las posibilidades que tengo en la actualidad. Mi situación ahora no es la misma que la de hace algunos años, pero no dejo de dar dinero. Tal vez no cumplo con la cantidad que ella desearía, pero no dejo de dar”.

“No tengo los ingresos de hace tiempo, pero siempre estoy apoyándome en otras actividades, no solo del medio artístico. Me dedico de pronto a ventas, al comercio informal. Siempre con el afán de salir adelante. Ahora al medio artístico lo veo un poco más como un hobbie que como una profesión. El medio artístico ha evolucionado y es diferente para todos”.

Lo positivo es que la relación con su hijo mayor, Diego, es excelente después de que él tuviera conflictos con su madrastra, la exesposa de Reynaldo Rossano:

“Afortunadamente se ha desarrollado muy bien. Lo que en algún momento pasó es cosa del pasado. Él lo ha superado. Hemos platicado en muchas ocasiones de temas familiares. Es más maduro, mucho más alejado de esa molestia. Todo el tiempo tenemos contacto. Yo estoy para él y él para mí. Ahora él es padre de familia y entiende mucho más la situación”, finalizó Rossano.

Reynaldo Rossano en la comedia

Saltó a la popularidad en 2001, con el programa La hora pico .

En 2004 fue concursante de la tercera edición de Big brother VIP .

. Ha sido conductor en el matutino Hoy en varias etapas: De 2006 a 2013 y luego en 2016.

en varias etapas: De 2006 a 2013 y luego en 2016. También ha participado en telenovelas como :

Las tontas no van al cielo, Qué pobres tan ricos y El bienamado .



Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas, ¡No te la pierdas! También estamos en tu plataforma de pódcast favorita.