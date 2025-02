Mario Bezares y Karime Pindter serán invitados de la cuarta temporada del programa ´Tal para cual´

El programa de comedia ´Tal para cual´ estelarizado por Lorena de la Garza y Consuelo Duval, quienes encarnan a Nacasia y Nacaranda, ha sido todo un éxito, y por ende, la producción ya prepara su cuarta temporada.

Esta nueva temporada estará llena de invitados y hace unos días los que tuvieron llamado para grabar fueron Mario Bezares y Karime Pindter, primero y segundo lugar, respectivamente, de la ´La casa de los famosos México´ 2024.

Karime Pindter en ‘Tal para cual’ interpretará a una amiga / Liliana Carpio/ TVNotas

Mario Bezares y Karime Pindter estarán en ‘Tal para cual’ y el capítulo estará lleno de sorpresas

Este capítulo se trasladará al momento en el que se conocieron Nacasia y Nacaranda.

Al respecto el productor de este programa Reynaldo López contó a TVNotas: “Este capítulo que estamos grabando cuenta la historia de cuando se conocieron Nacasia y Nacaranda en tercero de primaria, por lo que nos iremos a un flashback a ese momento, y Mario Bezares encarnará al maestro de ella, mientras que Karime Pindter será una de las alumnas, amiga de las chicas malas del grupo de Nacaranda”.

Reynaldo López es el productor de la serie ‘Tal para cual’ / Liliana Carpio / TVNotas

Karime le dijo a Reynaldo López que le encantaría hacer un programa de comedia.

Sobre cómo surgió la idea de invitarlos, señaló: “Primero vamos haciendo las historias y de acuerdo a los guiones vemos a quién podemos invitar y qué mejor que ellos que son súper divertidos. Mario tiene una experiencia tremenda como actor. Lo hizo maravillosamente, y Karime me confesó que le encantaría hacer comedia. Me dijo: ´Invítame. Quiero hacer un programa´, y pues sí, estamos viendo su desarrollo y tiene toda la vis cómica para ello”.

¿Quiénes participarán en la cuarta temporada de ‘Tal para cual’?

En exclusiva, Reynaldo dijo a TVNotas el elenco de esta cuarta temporada, además de Consuelo Duval y Lorena de la Garza:

“Contaremos con la presencia de:

Cecilia Galliano,

María Elena Saldaña,

Rubén Cerda,

Eduardo España con su personaje de Margara Francisca y

Sergio Corona que interpretará al abuelito del Indio Brayan que siempre lo menciona pero ahora ya lo veremos, y muchos más”.

Reynaldo concluyó: “Estoy muy contento con el éxito de este programa, muy agradecido con la empresa que nos da la oportunidad de hacer lo que nos gusta, con el público que nos ha dado un gran rating y sin ellos no estaríamos aquí”.

Mario Bezares en ‘Tal para cual’ interpretará al maestro de Nacasia y Nacaranda / Liliana Carpio / TVNotas

Por su parte, Mario Bezares señaló: “Seré un profesor estricto, medio neurótico y qué maravilla formar parte de este capítulo de esta producción con compañeros con tanto talento. Es la primera vez que piso el foro 14 de Televisa San Ángel y es muy entrañable volver a la televisión de esta manera y se están cocinando otros proyectos muy padres”.

Mientras que Karime Pindter dijo: “Yo amo estos personajes de Nacasia y Nacaranda desde que las veía en ´La hora pico´. Son mis pininos como actriz y me encantaría desarrollarme en las series. Me estoy preparando para ello. Los realities me encantan y estoy muy agradecida con ellos, pero ya me aburrieron y ahora está genial desempeñarme en esta faceta. Me gustaría participar en telenovelas y hacer una maldita, una comehombres, una nueva Teresa o Rubí”.

Liliana Carpio

¿Dónde ver y a qué hora la nueva temporada de ‘Tal para cual’?

La cuarta temporada de la exitosa serie, ‘Tal para cual’ la podrá ver el público a partir del 1 de junio por Las estrellas.

La nueva temporada se estrenará en junio en televisión abierta, aunque en mayo tendrá un estreno exclusivo por la plataforma Vix. Serán 15 episodios.