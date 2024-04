Acusan a supuesto primo de Ginny Hoffman de estafa y ella lo desconoce públicamente ¡No son familia!

Recientemente el supuesto primo de Ginny Hoffman, Spencer Hoffman dio de qué hablar al expresar que su papá 4bus4ba de mujeres y que el hombre se habría qu1tad0 la la vida por sus actos.

Recientemente, luego de la impactante confesión de Spencer, se dieron a conocer denuncias por parte de supuestos clientes del presunto primo de Ginny, quien ofrece servicios financieros con programas que prometen hacer fortunas y asesorar negocios.

Sin embargo, gente de distintos niveles de los programas de Spencer han salido a decir que lo que ofrece no es lo que promete y hasta se han ido contra la propia actriz.

Ginny Hoffman se deslinda de su presunto primo, Spencer

Por ello, a través de un comunicado en sus redes sociales, la actriz anuncia que “la familia Hoffman niega cualquier nexo familiar con el señor Spencer Hoffmann a quien no conocemos y con quien no tenemos vinculación alguna. Quienes han afirmado que Spencer Hoffmann y lo dicho o hecho por él tiene relación con nuestra familia, mienten”.

Y agregó que no tendría ningún vínculo con él porque sus apellidos son distintos: “Estas personas que se jactan de ser grandes investigadores, pasaron por alto algo tan básico como que ambos apellidos son distintos. Lo anterior demuestra que en esto como en muchos otros aspectos que se han dicho sobre nuestra familia y personas cercanas, faltan a la verdad...

Ginny dice que Spencer no es su primo ni parte de su familia / Instagram

Además, Ginny en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante indicó que nunca antes había escuchado de él, pero no había desmentido que él no era su primo porque investigó sobre este hombre. “Me puse a revisar el árbol genealógico con toda mi familia, toda la que tenemos por todos lados y pues no, nadie lo conoce”, comentó.

