¿Alexa mintió en su denuncia contra Héctor ‘N’? Daniela Parra comparte polémico audio de su hermana

El caso de Héctor ‘N’, quien fue sentenciado por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual en agravio a su hija Alexa, vuelve a dar un giro inesperado. Luego de que la joven anunciara que tomará acciones legales en contra de su hermana, Daniela Parra, por revictimizarla a lo largo de su proceso, esta última comparte un polémico audio.

Desde que Héctor fue detenido en 2021, Daniela siempre ha defendido la inocencia de su padre, y ha alegado que Alexa habría sido “manipulada” por su madre. De igual forma, Daniela ha sido la principal portavoz de su papá ante los medios de comunicación.

Como era de esperarse, todo este conflicto ha causado una fractura muy grande en la relación entre Alexa y Daniela, quienes, antes de todo esto, se llevaban muy bien.

Alexa Hoffman / Redes sociales

¿Alexa mintió en su denuncia contra Héctor ‘N’? Esto se oye en los audios adjudicados a la joven

Hace unos momentos, Daniela Parra compartió un audio que, supuestamente, recopila algunas de las declaraciones pasadas que se atribuyen a Alexa y en las cuales, presuntamente, se contradice.

En una parte del material, se le escucharía a la hija menor de Héctor ‘N’ decir que no quiere poner cargos en contra de su padre, pues no lo quiere volver a ver: “No me interesa verle la cara en un juzgado, ni gastar dinero”, se oye.

En otro fragmento, Alexa diría, en una aparente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que ha ido a terapia, pero “por otros temas”, asegurando “haber superado” su amarga experiencia.

Al ser cuestionada sobre si hubo algún tipo de abuso sexual, se le escucharía resaltar que, si bien no hubo un “abuso de ese tipo”, sí fue víctima de otras cosas.

“¿En qué sentido? ¿Una vio…, literal? No, que yo recuerde, no, solo hubo las conductas inapropiadas que tiene, pero p3n3tr4c10n como tal, no hubo” Audio atribuido a Alexa

aaaah de esto no se acuerdan 🤔 que memoria 😝 https://t.co/4LhUh5kNSx — daniela (@DannielaPr) May 13, 2025

¿Alexa se contradice en los audios que divulgó Daniela Parra?

El material también exhibe que, en su momento, Alexa, supuestamente, se contradijo al decir que, para ella, su padrastro era su única figura paterna, ya que, en el pasado, habría dicho que “este señor no le caía bien”.

Daniela Parra acompañó su publicación con las siguientes palabras: “Ahh, de esto no se acuerdan. Qué memoria”, junto a dos emojis; uno pensativo y otro sonriendo.

Hasta el momento, Alexa no se ha pronunciado ante el audio expuesto y solo ha usado sus redes sociales para compartir el comunicado en el que advierte acciones legales en contra de su hermana por revictimizarla y atacarla mediáticamente.

Alexa dijo el 11 de mayo en sus redes sociales que la demanda se basa en acusaciones de violencia digital y mediática porque Daniela ha difundido información que la revictimiza y que podría constituir delitos bajo la Ley Ingrid y la Ley Olimpia. Aseguró que su hermana “se ha convertido en un tentáculo de (su) depredador”. Le recordó: “Te he seguido protegiendo con mi silencio, pero ya no... Sabes que le mandé un mensaje por messenger a mi papá defendiéndome y defendiéndote, diciendo que no estaba bien lo que hacía y que yo ya no me iba a dejar, pero también te defendí a ti… Tú solo me has atacado siempre”.

“Tú dices que siempre fue un pan de Dios y un gran padre. ¿Te acuerdas cuando nos encerrábamos en el baño, cuando les pegaba a las perritas, cómo nos daba pavor y hasta le poníamos seguro a la puerta, que huíamos de él por lo loco que se ponía, que se ponía a pegarles? También se te ha hecho normal que, siendo mayor de edad, tu papá siempre se metía con tu hermana chiquita a bañarse, cuando yo tenía 12 o 13 años”, concluyó Alexa.

Por supuesto, la grabación que circuló Daniela Parra el 13 de mayo causó muchas opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos defendieron a Alexa y lamentaron que Daniela siguiera “cegada”, otros acusaron a la joven de “mentir” para obtener relevancia en redes sociales.

Alexa Hoffman / Redes sociales

¿Por qué Héctor ‘N’ está en la cárcel?

Desde 2021, Héctor ‘N’ está preso tras ser denunciado por corrupción de menores y abuso sexual en agravio a su hija Alexa. Luego de una larga lucha en tribunales, el actor fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores en 2023. Un año después, se le condenó a 13 años y 10 meses por abuso. En 2025, la sentencia fue reducida a 12 años y seis meses y aún está en apelación.

Daniela Parra está trabajando en colaboración con la defensa de su padre para lograr que, en el futuro, él sea absuelto, pues confía en que es inocente. También ha dicho que prepara un documental para contar su versión de los hechos.

