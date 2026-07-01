Daniela Parra: ¿Pablo Villagrán la rechaza tras shippeo en MasterChef? ¡Él habla! “Una muerte anunciada”

Pablo Villagrán se convirtió en el sexto eliminado de Master Chef 24/7. Tras su salida, ha declarado ante la prensa su postura sobre su futuro con Daniela Parra. ¿Ya decidió que se alejará de ella cuando acabe el reality? Te contamos.

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Novia de Pablo Villagrán asegura que no ve a Daniela Parra como competencia. / Fotos: Cortesía del artista y redes social

¿Hubo romance entre Daniela Parra y Pablo Villagrán? Esto pasó en MasterChef México 24/7

La salida de Pablo Villagrán del reality avivó la conversación sobre la cercanía que ambos compartieron. Su cercanía fue tal que en un video viral, tras mencionar que ambos tenían pareja, Pablo le dijo a Daniela: “Que haya portero no significa que no puedas meter gol, amiga”. Ante esto, Daniela mostró sorpresa y evitó continuar la conversación.

Los rumores se intensificaron después de que ambos durmieron juntos como parte de una dinámica dentro del reality. En redes sociales notaron que pasaban mucho tiempo platicando, lo que generó dudas sobre si existía algo más que una amistad.

La situación generó tal polémica que Marianela, la novia de Pablo, lo visitó en la cocina y le reclamó su comportamiento, diciéndole:

No la estoy pasando nada bien por tu show Marianela a su novio Pablo

Tras la visita, Daniela rompió en llanto y prometió poner límites para no afectar su relación con Diego; por su parte, el joven mostró cierta distancia. La semana siguiente Pablo Villagrán salió del programa.

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Daniela Parra manda contundente mensaje tras la salida de Pablo de MasterChef México. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Daniela Parra tras la eliminación de Pablo Villagrán de MasterChef?

Tras su eliminación, Daniela Parra expresó diversos sentimientos ante sus compañeros y las cámaras. En un momento privado, le dedicó a Pablo palabras de gran aprecio:

Tú más que nadie sabe todo lo que se vive aquí. Te voy a extrañar muchísimo. Y te lo dije muchas veces... Me encantó haberte conocido. Lo mejor que me llevo de esta experiencia es haberte conocido Daniela Parra a Pablo Villagrán

Daniela reconoció que Pablo “era su lugar seguro” y confesó su temor de enfrentarse a la competencia por sí sola. Después de la eliminación de su amigo, dio otro contundente mensaje a las cámaras: “Si salgo este domingo, saldré con un ‘checklist’ de ser capitana (...) yo ya gané”. Con esto, Daniela reforzó su ánimo para continuar en la competencia.

Daniela Parra rompe en llanto tras visita de la novia de Pablo a MasterChef. / Redes sociales

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¿Pablo Villagrán ya no quiere nada con Daniela Parra después de MasterChef ?

El sexto eliminado de Master Chef 24/7 habló ante la prensa y explicó qué podría suceder con Daniela al terminar la competencia. En Ventaneando, le preguntaron qué haría, si Marianela le pide no volver a ver más a su compañera de reality y él declaró:

“Genuinamente sí la aprecio un montón y me gustaría tenerla como amiga. Porque creamos un vínculo de amistad muy fuerte. Es lo más importante. Entiendo que mi relación va primero y tendré que analizar la situación”.

Los conductores volvieron a meter presión a Pablo Villagrán para recibir una respuesta clara de su parte, y ante la posibilidad de recibir un ultimátum por parte de su novia para romper lazos con Daniela Parra, él sentenció:

Son crónicas de una muerte anunciada en nuestra amistad. Si llegara a incomodar lo suficiente tanto a su pareja como a la mía, ya está premeditado... Pablo Villagrán sobre su futura relación con Daniela

Desde entonces, en el programa, la conductora le mostró a Daniela videos donde Pablo admite que nunca sintió nada más que una amistad; y el novio de Daniela, Diego Hopster, la visitó al programa mostrándose amoroso y solidario con ella.