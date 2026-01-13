¿Mayte Carranco y Jorge Losa juntos? Tras ruptura con Ferka, revela una posible reconciliación con su exnovio

Hace unas semanas, Mayte Carranco y su exnovio, Jorge Losa, fueron captados en una fiesta muy juntitos. Ahora, la presentadora revela si tiene intenciones de darle otra oportunidad. “No sé si regresemos. Sé que, así como yo crecí, seguramente él también lo hizo. Todos cometemos errores, pero lo más importante es aprender de ellos. Lo único que diré es que la puerta está abierta”.

Jorge Losa fue visto con una ex, ¿de quién se trata? Te contamos los detalles. / Foto: Redes sociales

¿Cuánto tiempo duró el noviazgo de Jorge Losa y Mayte Carranco?

El noviazgo de Jorge Losa y Mayte Carranco duró 2 años y 8 meses, y terminó por una supuesta infidelidad por parte de él. “La vida nos pone en situaciones incómodas para que crezcamos. A mí me ayudó a valorar lo que doy y a agradecer lo que recibo. Me gusta enforcarme en el presente, en el futuro y en lo que voy a crear”.

Su corazón ya está preparado para volver a amar. “En estos momentos me encuentro soltera y tranquila. Estoy abierta al amor, pero creo en los tiempos de Dios, que son perfectos. No tengo prisa en lo absoluto; sin embargo, no estoy cerrada, tengo ganas de enamorarme. Es algo súper bonito”.

Jorge Losa y Mayte Carranco / Isunza, Mancera, Pérez y redes sociales

¿Cuál es el hombre ideal para Mayte Carranco?

Sobré qué tipo de hombre busca Mayte Carranco, y lo que ya no está dispuesta a permitir, comentó: “Me gustaría alguien que sea de familia y, por supuesto, que esté guapo. Soy una mujer exigente, pero nunca pido más de lo que yo puedo dar. Me encantaría un hombre que le guste cuidarse (físicamente). Si no es de hacer mucho ejercicio, mínimo que camine. El día que decida tener hijos, quiero inculcarles esos valores. No voy a tolerar a una persona que no esté dispuesta a darlo todo. A mí me encanta entregarme y no me agradan las cosas a medias”.

Jorge Losa y Mayte Carranco son descubiertos / Isunza, Mancera. Pérez y redes sociales

¿Cuál es la peor experiencia que ha vivido Mayte Carranco y qué planes tiene para este año?

En otro tema, Mayte Carranco narró la peor experiencia de su vida, cuando estuvo a punto de volcarse en la carretera: “Fui a León a pasar Navidad y tuve un percance en la carretera. Iba con mi mamá, mi gatito y mi perrito. Esto ocurrió porque vi unos camiones que llevaban unas vaquitas directo al matadero. Soy vegetariana y eso me partió el corazón. Me saqué de onda y, como iba a 130 (km/h), se me patinó la camioneta. Fue la mano de Dios la que nos salvó. No sé cómo controlé eso. No tengo experiencia en carretera. Ahí me di cuenta de que la vida es muy frágil. En cualquier momento nos vamos de este plano. Pensé que no la contaba”.

“Terminé 2025 con mucho trabajo y salud. Afortunadamente, comienzo 2026 de la misma manera y rodeada de mi familia. Este año tengo la inquietud de entrar a La casa de los famosos. Espero que se me cumpla”.

