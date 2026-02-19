Cristian Castro y Mariela Sánchez se habrían reconciliado nuevamente, ¿la cuarta es la vencida?: VIDEO

La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha sido una de las más controversiales del medio artístico. Ha estado llena de dimes y diretes, además de rupturas y reconciliaciones constantes. Si bien en noviembre señalaron que su relación terminó de manera definitiva, comenzó a circular un video mostrando que se habrían dado otra oportunidad, ¿será que ahora sí hay boda?

Cristian Castro y Mariela Sánchez / Redes sociales

¿Qué pasó entre Cristian Castro y Mariela Sánchez?

Su romance comenzó en 2023. Mariela Sánchez y Cristian Castro se conocieron a través de redes sociales y, tras intercambiar mensajes, se hicieron novios. Todo parecía ir bien hasta inicios de 2024. Ambos se separaron por primera vez.

Esta ruptura solo duró unas semanas, pues después se les volvió a ver juntos. Las cosas no funcionaron y rompieron por segunda ocasión. En mayo lo intentaron de nuevo, pero se separaron tras la filtración de unos audios en los que, entre otras cosas, ella lo criticaba por tener “mal olor” y hablaba mal de Verónica Castro.

Todo apuntaba a que ya no habría otra reconciliación. Al poco tiempo de la nueva ruptura, él empezó a salir con otras mujeres. En agosto de 2024, se reencontraron y se dieron una nueva oportunidad. La argentina señaló que ya había pedido disculpas por sus comentarios y las cosas iban mejor que nunca.

La pareja lucía más enamorada que nunca y Cristian manifestó su deseo de casarse con ella. En noviembre de 2025, él fue captado con otra mujer, despertando rumores de una presunta infidelidad. Poco después de eso, se dio a conocer que se habían separado nuevamente.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Tengo la misma información que ustedes de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días”, dijo Mariela en aquel entonces.

Cristian Castro y Mariela Sánchez / Redes sociales

¿Cristian Castro sí se va a casar con Mariela Sánchez?

A través de redes sociales, Cristian Castro compartió un video en el que muestra cómo lo estaban arreglando para un evento importante. No obstante, lo que llamó la atención es que Mariela Sánchez apareciera en el material como parte del equipo de maquillaje.

Para muchos, esto es una señal de que se reconciliaron por cuarta vez. Y es que el propio artista dijo recientemente que estaba muy “enamorado” y que presentaría a su pareja en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, que se celebrará este jueves 19 de febrero.

Cabe destacar que la propia Mariela no ha hecho comentarios al respecto sobre el video, así como tampoco ha aclarado si regresó con Castro. En tanto que los fans han optado por posturas divididas ante esto.

Si bien algunos creen que es mentira, otros consideran que, en caso de ser verdad, Cristian estaría en un “círculo tóxico” y le recomendaron alejarse de ella.

¡Mariela Sánchez REAPARECE junto a Cristian Castro tras supuestamente TERMINAR! ¿Qué piensas sobre esta relación?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/FThMZPo9Wf — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 19, 2026

¿Quién es Mariela Sánchez, exnovia de Cristian Castro?

Mariela Sánchez es una empresaria y agente inmobiliaria argentina. Su nombre se volvió relevante por su romance con Cristian Castro. Según se ha reportado, tiene 42 años y tiene un hijo producto de una relación anterior.

Pese a que es mayormente conocida por el cantante, es famosa en el sector inmobiliario y ha logrado trabajar con grandes celebridades de talla internacional.

Siempre se ha mostrado muy reservada en cuanto a su relación romántica. En su momento, llegó a decir que era muy feliz con el artista y deseaba casarse con él.

