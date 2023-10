Mayte Carranco deja entrever que su ex Jorge Losa le fue infiel con Ferka; ella reacciona

Mayte Carranco dio de qué hablar en Las estrellas bailan en Hoy, ya que dio a entender que Jorge Losa, su expareja con quien duró casi tres años, le fue infiel con Ferka Quiroz, antes de su participación en La casa de los famosos México.

Carranco actualmente participa en la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy decidió tocar el tema de la presunta infidelidad de su Losa.

La actriz destacó que no le parecía normal la amistad entre Ferka y Jorge cuando ambos eran pareja en el reality show. Esto, debido a la química que los famosos tenían en cada uno de sus bailes.

Mayte Carranco dejó entrever que Jorge Losa le fue infiel / Instagram

En su momento, Jorge Losa reveló que había tenido problemas con Mayte debido a que se sentía celosa por Quiroz.

Mayte destacó que ella terminó a tiempo con Jorge Losa: “Para mí ya es un tema cerrado, ciclo cerrado totalmente. Me sentí no respetada, no cuidada y no protegida. Es importante saber retirarte a tiempo de cualquier persona, situación o lugar”.

Al cuestionar a Mayte sobre si Jorge Losa le fue infiel con Ferka respondió: “Es que no sé. Ellos y Dios lo saben”.

Sin embargo, detalló que sí se sintió engañada por todo lo que hizo Jorge: “Sí me sentí engañada, más bien no respetada. Les deseo lo mejor que Dios los bendiga. Se fue infiel a él mismo, porque yo hice lo correcto”.

Ferka respondió a lo dicho por Mayte Carranco

Tras las fuertes declaraciones de la conductora de Cuéntamelo ya!, Ferka no sé quedó callada y realizó un live en su cuenta de Instagram para dejar en claro que ella no es la tercera en discordia como lo dejó entrever Mayte.

“Lo único que yo le tengo que decir a Mayte Carranco es que hay que ser congruentes con las palabras, porque si estás contenta con tú aquí y ahora, con tu presente, y todo está superado, quedó en el atrás y ya no hablas de esos momentos de esas personas”.

Ferka destacó que ella jamás se metió en la relación de Mayte y Jorge. Y cuando estaban en el reality simplemente eran compañeros de competencia.

“Ahora, como he dicho, ese muertito ya apestaba, pero a mí ese muertito no me lo van a cargar. Entiendo. Está padre el chismecito y entiendo que como no tienen otra cosas más que ofrecer y el baile no les está saliendo bien, pues entonces tengan que hablar de otras personas. Lo único es que sí quiero comentar que yo no me meto en relaciones. Yo no soy ese tipo de mujer. Yo respeto mucho a mi compañero (Jorge Losa), en ese momento, era de trabajo. Hoy es mi pareja pero ya pasó un año y hoy estamos muy bien construyendo y cuidando esta relación”.

Finalmente, Ferka pidió que no la vuelvan a mencionar respecto a este tema, porque ella no tuvo nada que ver con su ruptura.

“Lo único (es) que se ve ardido el tema, porque no se ve superado. Entonces, me encantaría que no nos mencionen a mí ni a Jorge, porque de eso que insinúan no hubo ninguna infidelidad, en absoluto. Entonces, cada quien se tiene que hacer responsable de sus relaciones”.