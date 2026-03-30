Diego Di Marco vs Jorge Losa ¡de socios a enemigos! Audios, traición en WhatsApp y una fuerte deuda: “ni paga”

Entre Diego di Marco y Jorge Losa las cosas no terminaron nada bien tras trabajar juntos un par de meses. Personas que laboraron con ellos nos cuentan que la amistad entre el español y el experto en deporte pasó del cielo al infierno de la nada, y por unos mensajes en un grupo de WhatsApp...

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¿Qué pasó entre Jorge Losa y Diego Di Marco en Prieto TV?

“Jorge empezó a decir cosas no gratas de Diego, como que no hacía bien su trabajo, que las cosas no estaban funcionando bien en su proyecto (Prieto TV), y que no hacía nada para que mejoraran. Lo que quería, suponemos, es hacer borlote, pero que se viera como que eran todos, no solamente él”.

Recordemos que en enero, felices, ambos nos compartieron lo emocionados que estaban por trabajar en Prieto TV, idea original de Diego, y donde Jorge Losa era parte de los conductores. El español realizó varias emisiones. Todo iba bien hasta que, a principios de marzo, se supo que ya no estaría más.

Según nos cuentan, Jorge Losa hizo ruido en el chat sin saber que Diego también era miembro: “No sé si Jorge no se había dado cuenta de que ahí estaba Diego o qué rollo, pero cuando Diego vio en el chat todo lo que Jorge dijo de él, en privado, le pidió que, si tenía que decirle algo, lo hiciera directamente, que tenía su teléfono y que estaba ahí en el foro, que cuando quisiera podían hablarlo. Se le hizo muy bajo lo de alborotar a los demás, cuando todo estaba marchando bien”.

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Jorge Losa / Facebook: Jorge Losa

¿Prieto TV no funcionaba? Esto dijo Jorge Losa sobre los números y el desempeño del proyecto

Supuestamente, lo que Jorge Losa alegaba es que, según a su criterio, no estaba bien manejada la plataforma. “Dijo que los números no subían y que todos se estaban partiendo el alma para que de todas formas no funcionara. De hecho, hubo uno que otro comentario negativo que se aventó cuando terminábamos transmisión, pero la realidad es que, cuando algo es nuevo, pues uno va poco a poco. No sé si él pensó que sería tendencia todo lo que dijera aquí, o qué otra cosa habrá pensado, pero sí se pusieron las cosas muy fuertes después...”.

Nos relatan que Diego encaró a Jorge, y las cosas subieron de tono: “No sé qué tanto se dijeron, pero fue evidente que terminó mal, porque Jorge salió furioso de aquí y Diego solo dijo que, a partir de ese día, Jorge no tenía nada a qué entrar”.

“Ya sabes que ese tipo de chismes y de información corren como la pólvora. Entonces se empezó a correr la voz y lo peor fue cuando nos enteramos de que Jorge le debe dinero a Diego. ¿¡Con qué cara se puso a decir todo lo que dijo, cuando le debe dinero!? Diego le prestó una cantidad considerable a Jorge para lanzar un sencillo o algo así. Le dijo que, con el trabajo que estaba haciendo, se lo estaría pagando, cosa que no ha sucedido”.

¿Jorge Losa ya no es necesario en Prieto TV? Aseguran que su salida no afectó al proyecto

Finalmente, dejan entrever que no les hace falta: “Jorge se vio muy mal al tratar de echarle todo en contra a Diego, cuando él ha sido el más beneficiado. Y aunque nos caía bien, qué bueno que ya no está acá”.

Hasta el cierre de esta edición, ni Diego Di Marco ni Jorge Losa nos quisieron tomar la llamada para hablar de este tema.

¿Jorge Losa fue mantenido por su ex? Responde a rumores, críticas y polémica con Ferka

Días antes de enterarnos de su pleito con Diego Di Marco, platicamos con Jorge Losa y señaló que no le importa que lo señalen de mantenido, ya que considera que es información “manipulada”.

Recordemos que hace unos meses una amiga cercana al actor y a su expareja, Ferka, nos dijo: “Ferka no iba a estar con un mantenido y un huevón. Ella necesita un hombre de verdad”.

Ante estas acusaciones, respondió: “Esos comentarios se me resbalan y me dan igual. Son cosas totalmente inciertas”.

El actor aseguró que nadie lo ha mantenido e invitó a que le muestren las pruebas. “No soy un mantenido, no tengo idea de por qué dicen eso. Nadie me ha mantenido nunca. Afortunada o desafortunadamente, es algo que no conozco. Se ha tratado de manipular esa información. Quien tenga pruebas de eso que venga y se ponga en mi cara frente a frente. Así me podrán callar la boca, pero mientras eso no pase, estaré tranquilo”.

Le preguntamos si se considera un hombre proveedor y esto contestó: “Mi familia me ha educado muy bien y me enseñaron muy buenos valores. Si tengo 5 (pesos) te los doy. Soy un hombre que da todo lo que tiene. Más allá de proveedor o no. Eso es relativo”.

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¿Jorge Losa está listo para el amor? revela por qué no quiere una relación actualmente

En otros temas, dijo que por ahora no está dispuesto a tener una relación amorosa. “No estoy listo para encontrar el amor, porque mi corazón no me lo permite, pero siempre estoy preparado para conocer personas. Soy un hombre súper sociable y no descarto que pudiera encontrarme a una persona maravillosa. Es un agasajo descubrir gente nueva. Sería hipócrita conmigo dar un siguiente paso, porque en estos momentos no puedo”.

Finalmente, le preguntamos si está abierto a tener una relación con un hombre, a lo que respondió: “Me enamoro mucho del ser de las personas y los seres humanos. Cuando digo ‘personas’, englobo a hombres en el sentido de la amistad. La gente sabe que soy heterosexual. No sé qué pueda pasar en la vida. Sin embargo, hasta el día de hoy, sigo siendo heterosexual”.

La cercanía entre Jorge Losa y una expareja en una fiesta puso a todos a hablar. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Jorge Losa? trayectoria, telenovelas, realities y su carrera en México

A Jorge Losa le ha costado hacerse de una carrera en México.



Llegó a nuestro país y empezó a trabajar en unitarios como La rosa de Guadalupe, así como en reality Guerreros 2020.

Su primera oportunidad le llegó en la novela Contigo sí.

En 2023 participó en la primera temporada de La casa de los famosos México.

Ha trabajado en telenovelas como Juegos de amor y poder y Corazón de oro.

En 2024 se lanzó como cantante con el tema “Pégate pa mí”.

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