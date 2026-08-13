Julio Preciado es operado de emergencia: así fue la colocación de su marcapasos; ¿cuál es su estado de salud?

Julio Preciado se sometió a una cirugía de emergencia para la colocación de un marcapasos definitivo. El cantante sinaloense, conocido por su paso al frente de la Banda El Recodo, fue intervenido el pasado 10 de agosto en Guadalajara, Jalisco, luego de que estudios de rutina detectaran pausas cardíacas que encendieron las alarmas médicas.

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¿Por qué le colocaron un marcapasos a Julio Preciado y qué problema cardíaco tiene?

Julio Preciado viajó a Guadalajara para su chequeo médico semestral, una rutina que mantiene desde hace años como parte de su cuidado personal. Nadie imaginaba que esa revisión terminaría en quirófano.

Como parte del protocolo, los médicos le colocaron un dispositivo para monitorear su ritmo cardíaco durante 24 horas continuas. Fue ahí cuando aparecieron los hallazgos que nadie esperaba.

Los especialistas detectaron dos episodios en los que el corazón del cantante dejó de bombear por instantes. Ante el riesgo, los doctores decidieron adelantar de inmediato la colocación de un marcapasos bicameral.

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¿Qué síntomas presentó Julio Preciado antes de la cirugía de marcapasos?

El propio Julio Preciado reconoció, en entrevista con el programa Ventaneando, que su cuerpo ya le había mandado señales de alerta que decidió minimizar durante un tiempo.

La fatiga se había vuelto parte de su rutina diaria, aunque el cantante prefería no darle demasiada importancia, algo común entre quienes viven bajo el ritmo acelerado de los escenarios.

“Me fatigaba mucho a la hora de caminar, sobre todo. Y mis presiones arteriales estaban muy altas. Creo que fue una buena decisión de mi parte” Julio Preciado

La cirugía se realizó el 10 de agosto a las 5:30 de la mañana y, según información médica, fue todo un éxito desde el primer momento.

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¿Cómo se encuentra Julio Preciado tras la cirugía y cómo avanza su recuperación?

Tras permanecer en observación, Julio Preciado recibió el alta médica al día siguiente, el 11 de agosto a las 10:30 de la mañana, un tiempo de hospitalización que sus médicos calificaron como señal de una recuperación favorable.

De acuerdo con su médico, Julio Ramos, el cantante se encuentra en excelente estado de salud y ya está en su casa en Mazatlán, Sinaloa, cumpliendo con el reposo indicado. Los especialistas le recomendaron mantenerse en baja actividad física durante dos semanas, un periodo clave para que su cuerpo se adapte al nuevo dispositivo sin complicaciones.

Julio Preciado tomó la noticia con la madurez que dan los años, algo que ha caracterizado su manera de enfrentar los tropiezos de salud del pasado.

“Lo voy a aceptar con toda tranquilidad del mundo porque, al final de cuentas es mi salud. Y siempre lo he dicho, si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar?” Julio Preciado

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¿Cuándo regresará Julio Preciado a los escenarios después de la cirugía?

Los fanáticos de Julio Preciado ya preguntan cuándo lo verán de nuevo arriba del escenario, y aunque el reposo es la prioridad absoluta por ahora, el cantante ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso.

Su presentación más próxima está programada para el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 18 de marzo de 2027, fecha con la que el propio Preciado se ha mostrado ilusionado.

Por ahora, el enfoque está en sanar adecuadamente para que sus seguidores puedan disfrutar a Julio Preciado nuevamente en todo su esplendor arriba de los escenarios, con la salud como prioridad absoluta antes que cualquier compromiso artístico.