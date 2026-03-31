¿Qué le pasó a Julio Preciado? Tras hospitalización, rompe el silencio y dice: “Listo para la batalla”

Julio Preciado encendió las alarmas entre sus fervientes seguidores. Y es que se reportó que había sido hospitalizado de emergencia en Sinaloa. Según lo comentado en el programa ‘Ventaneando’, pudo haber sido por un problema relacionado con el trasplante de riñón al que se sometió hace algunos años.

A raíz de esto, el exvocalista de la banda El Recodo rompe el silencio y aclara qué fue lo que pasó. ¿Realmente hubo complicaciones por su trasplante de riñón? Eso dijo.

Julio Preciado / Redes sociales

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¿Qué dijo Julio Preciado sobre su hospitalización reciente?

A través de un video para redes sociales, Julio Preciado confirmó que había sido hospitalizado el pasado fin de semana, pero no por algo relacionado con su trasplante de riñón, sino por una “neumonía típica”.

“Fue un susto nada más, una neumonía típica que me pegó el día sábado, pero ya estamos bien. No se preocupen, todo al 100. Un poco de cuidados, nada más, pero, por lo demás, créanme que me siento muy bien” Julio Preciado

Explicó que ya había sido dado de alta y se encontraba mucho mejor, por lo que pidió a sus fanáticos que se tranquilizaran. También agradeció todas las muestras de cariño que le han mostrado en los últimos días, asegurando que ya está “listo para la batalla”.

De acuerdo con información de Televisa Espectáculos, al artista le sacaron “una gran cantidad de agua del pulmón derecho”. Tras el procedimiento, le realizaron un “electrocardiograma que salió extremadamente bien”.

“Preciado se reportó listo para retomar la próxima semana los compromisos de trabajo que tiene, como el concierto en el Auditorio Nacional… Aprovechará estos días para reposar en su casa”, reportaron.

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¿Qué enfermedades padece Julio Preciado?

A lo largo de su vida, Julio Preciado ha enfrentado diversas crisis de salud. En 2019, le realizaron un trasplante de riñón a causa de una insuficiencia renal. En aquel entonces, comentó que la diabetes que padece complicó su afección y lo llevó al punto de someterse a hemodiálisis.

“Yo tuve que ver los focos rojos para decir: quiero seguir viviendo… pero cuando ya no tienes opciones más que una, que se llama trasplante, es cuando decides”, relató en ese momento.

También ha presentado problemas con su presión, por lo que debe tener cuidados especiales. Por si esto fuera poco, en 2021 contrajo Covid-19. Afortunadamente logró recuperarse sin secuelas graves.

Cada cierto tiempo, debe someterse a estudios para monitorear su salud. El cantante ha expresado en múltiples ocasiones que se cuida mucho para estar mejor cada día.

Julio Preciado / Redes sociales

¿Quién es Julio Preciado?

Julio César Preciado Quevedo es un cantante mexicano de 59 años.

Su salto a la fama fue durante su época en la banda El Recodo, en los años 90.

También ha colaborado con otras agrupaciones como la Banda Tiburón y la Original Banda El Limón.

Es considerado como ‘La leyenda de la banda’.

Tuvo una exitosa carrera en solitario.

Tiene cuatro hijos. De hecho, fue uno de ellos quien le donó su riñón en 2019.

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