Ex de Juan Gabriel hace ¡explosivas declaraciones! “El Kama Sutra le quedaba corto”

Durante muchos años se ha hablado de la vida sentimental de Juan Gabriel (†). Ahora, Carlos Alberto Calderón rompe el silencio y revela la intensa historia de amor que vivió al lado de ‘el Divo de Juárez’ desde 2003 que lo conoció, una relación marcada por la pasión y momentos entrañables. Incluso destapa fuertes episodios de violencia que vivió presuntamente el cantante a manos de 2 de sus exparejas. “Sé que UKI (integrante de un grupo musical llamado Asha), quien fue su pareja, le dio un zapatazo en una pelea. El otro, Jas Devael, quien no es como se ha querido pintar, fue traicionero y lo engañó en su propia casa de Acapulco, y en una discusión Jas lo golpeó”.

Carlos Alberto Calderón en el funeral de Juan Gabriel / Cortesía del entrevistado

¿Juan Gabriel le pedía hombres a Carlos Alberto Calderón?

A Carlos Alberto Calderón lo han llamado ‘proxe....a’ (una persona que obtiene beneficios de la prost....n de otra persona). “Jamás le presenté un menor... Estando en el hotel Sheraton, Juan Gabriel, desde el balcón, veía la Zona Rosa y el Ángel de la Independencia.”

Me pidió conseguirle muchachos... Juanga me acompañó en mi auto, él iba en la parte de atrás, escogió a algunos y los llevó a su habitación. Carlos Alberto Calderón

En el hotel: “Les preguntó nombre y fecha de nacimiento, para la cuestión de los signos chinos. A él le gustaba eso. A todos les dio 100 dólares. Solo con uno pasó la noche y le dio mucho más di...ro. Todos eran mayores de edad. En 2 ocasiones más le conseguí otros muchachos”.

Relata su relación con ‘el Divo’, a quien conoció en 2003 a través de un amigo en común, en el funeral de María Félix. “No fuimos una pareja formal. No le gustaba tener una sola persona por mucho tiempo. Se aburría y los botaba. Como amante, era cariñoso, pero posesivo. Te quería tener cerca de él siempre. No se podía ir a algún lado solo. Mandaba a gente que te cuidara”.

Te puede interesar: Exnovio de Juan Gabriel se pronuncia; ¡Asegura que el documental es para limpiar la imagen de Iván Aguilera!

Carlos Alberto Calderón se despidió de Juan Gabriel / Cortesía del entrevistado

¿Por qué Carlos Alberto Calderón asegura que la gente se aprovechaba de Juan Gabriel?

Comenta que había gente que le sacaba dinero. A uno le puso una papelería y a otro una tortillería. “Fui el de los más tontos. No le pedía nada. Viajé con él a Centro y Sudamérica, en giras a Estados Unidos. A su lado lo tenía todo, podía comprar lo que quisiera”.

“Llegamos a ser buenos amigos hasta que falleció. Nos comunicábamos por correo electrónico. Se terminó porque yo ya no era de los gustos de él. Le gustaban de 20, 21 o 22, y yo tenía 25. Cuando lo conocí yo tenía 21 y él como 52”.

Describe cómo era sexualmente el cantante. “Un apasionado, el Kama Sutra se queda corto. A él le gustaba vivir, disfrutar y gozar su se.....lidad”. Así lo recuerda: “Vi a 2 personas en una: Alberto Aguilera, el hombre temperamental que limpiaba su casa, compositor, el ser humano, y Juan Gabriel, el artista que todo el mundo sigue extrañando”.

Lee: Actor de ‘Soñadoras’ afirma haber sido amante de Juan Gabriel: “Duré siete años y medio con él”

Hijos de Juan Gabriel con problemas legales y económicos / Cortesía del entrevistado

¿La casa de Juan Gabriel se encuentra abandonada actualmente?

Hace poco, Carlos Alberto visitó la casa de Juan Gabriel en Las Brisas, Acapulco. “La casa está confiscada. Ahí vivieron 2 hijos de él que hicieron desmanes: Joao, a quien le fue heredada en vida, y Alberto jr., quien se la pasó en broncas legales en Estados Unidos. Joao hoy tiene fuertes problemas económicos y no tiene ni para la renta. Antes rentaba la casa de su papá en 35 mil pesos la noche. Alberto jr. sigue con amistades peligrosas”.

Juan Gabriel y su hijo Alberto Jr. / Cortesía del entrevistado

Recuerda cómo vivía el cantante. “Estilo campirano. En esa casa me tocó ver a Isela Vega una vez. Ambos empezaron a hacer rituales. A él le gustaba lo místico, lo esotérico”.

Finalmente, opinó de quienes aseguran que Juan Gabriel vive. “No. Joaquín Muñóz dijo que el cantante iba a ponerse insulina. Martha Figueroa, siendo periodista de tantos años, se presta a charlatanerías. Ella, un día que vio a Luis Miguel y este le dijo ‘hola’, le hizo un libro. A Juan Gabriel le hizo un documental. Se ha convertido en una charlatana”.

Tal vez te interese: Jas Devael confesó que Juan Gabriel le pidió matrimonio: ¡Cuando tenía 20 años!

Juan Gabriel junto a su hijo Joao / Cortesía del entrevistado

¿De qué habla Carlos Alberto Calderón en su pódcast de YouTube?

Inició su carrera en 2006, en el programa deportivo La Fórmula es deportes , que le permitió conocer el trabajo periodístico y los contenidos deportivos.

, que le permitió conocer el trabajo periodístico y los contenidos deportivos. Después se integró a una agencia de noticias de espectáculos , donde se desempeñó como asistente, camarógrafo y reportero.

, donde se desempeñó como asistente, camarógrafo y reportero. Se integró a una agencia de representaciones artísticas, en el área de relaciones públicas, donde desarrolló estrategias de manejo de imagen.

Fue publirrelacionista y representante artístico de Alicia Juárez (segunda esposa de José Alfredo Jiménez), en Colombia.

(segunda esposa de José Alfredo Jiménez), en Colombia. Ha colaborado con figuras del periodismo como Jorge Carbajal, Verónica Gallardo y Gustavo Adolfo Infante , y ha participado en proyectos de entretenimiento y espectáculos, así como en medios digitales.

, y ha participado en proyectos de entretenimiento y espectáculos, así como en medios digitales. Ha realizado colaboraciones para programas en Estados Unidos y medios de prensa escrita.

Actualmente tiene su canal de YouTube Lo que se ve, no se pregunta, con 159 mil suscriptores, que se transmite de lunes a viernes a las 9 am.

Checa: Revelan que ‘Amor eterno’ de Juan Gabriel era para un exnovio del cantante y no para su madre

Carlos Alberto Calderón, exnovio de Juan Gabriel, tiene un pódcast en YouTube / Cortesía del entrevistado

¿Quiénes son los amores y relaciones más conocidas de Juan Gabriel?

Años 70. Laura Salas no fue su pareja romántica tradicional, pero sí un amor importante . Juan Gabriel la definió como su ‘mejor amiga’. Fue madre de 4 de sus hijos.

. Juan Gabriel la definió como su ‘mejor amiga’. Fue madre de 4 de sus hijos. Años 80. Isabel Pantoja mantuvo una relación profunda y de admiración mutua .

. Años 90-2000. Con Juan Antonio Santaella tuvo una relación sentimental y de amistad por más de una década y terminó en ruptura.

2009-2013 . Al cantante español Jas Devael lo impulsó en la música.

2014-2016. Se habló de Isaac Efraín Martínez, un joven de Sonora compañero en sus últimos años de vida.

Ojo: Ex de Juan Gabriel quiso partir también después de la muerte del cantante; ¡se habían comprometido!, dice

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.