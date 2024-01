Revelan que ‘Amor eterno’ de Juan Gabriel era para un exnovio del cantante y no para su madre

El cantante Juan Gabriel dejó grandes éxitos antes de fallecer en el 2016 en Santa Mónica, California, siendo uno de los más conocidos “Amor eterno”.

Cabe señalar que esta canción la escribó el “Divo de Juárez” y se la dedicó este a su propia madre, Victoria Valadés Rojas, quien falleció en 1974 en Parácuaro, Michoacán. Este lamentable hecho ocurrió mientras el cantante se encontraba de gira por Acapulco, Guerrero.

La teoría de que el icónico tema fue escrito para su madre se reforzó cuando Juan Gabriel dio su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990. El compositor antes de comenzar a cantar “Amor eterno” la dedicó de manera especial a “todas las madres” y pronunció la palabra “mamá”, lo que sin duda conmovió a los presentes.

Pero como en cualquier historia cautivadora, hay otra teoría flotando: podría haber sido dedicada a un supuesto novio que habría tenido Juanga en su juventud.

Joaquín Muñoz asegura que la canción “Amor eterno” fue para una expareja de Juan Gabriel

Hace unos días en el programa Con permiso, que es conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, pasaron un fragmento de una entrevista del exasistente de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz.

En dicha plática, Joaquín confesó que en los últimos meses no ha podido ver supuestamente a Juan Gabriel, ya que no ha podido viajar debido a que la salud Muñoz se ha visto mermada. Recordemos que Joaquín asegura que el cantante no murió.

Joaquín Muñoz “(Ha) estado muy contento todo el día (Juan Gabriel). Ahorita todavía estamos a la distancia él y yo porque yo me encuentro enfermo, no puedo viajar a donde está él (Juan Gabriel). Entonces estamos a la distancia hablándonos”.

Joaquín Muñoz asegura que Juan Gabriel sigue vivo / Facebook

Durante la charla, Joaquín Muñoz reveló que la canción “Amor eterno”, Juan Gabriel la compuso para una supuesta pareja que tuvo el cantante en su juventud.

“Mi amigo (Juan Gabriel) no creas que es muy leal. Él solo es fiel solo los primeros días. Él ha estado enamorado cómo cualquier persona. Él (Juan Gabriel ) se enamoró de Marco es a quien le hizo la canción de Amor eterno” Joaquín Muñoz

Joaquín Muñoz asegura que Juan Gabriel sigue vivo / Facebook

Joaquín confesó que a esa persona, supuestamente Juan Gabriel la conoció en la Ciudad de México en el barrio de Tepito.

“Este chavo lo conoció en la CDMX, en un barrio muy bravo con gente muy brava, que se llama Tepito”. Joaquín Muñoz

Cabe destacar que además de asegurar que Juan Gabriel está vivo, Joaquín Muñoz sostiene que entre ellos existe una gran amistad, y él sería una de las pocas personas que lo visitan donde supuestamente se encuentra oculto.

Certificado de defunción de Juan Gabriel

A pesar que Joaquín Muñoz ha dicho en reiteradas ocasiones que Juan Gabriel sigue vivo, Silvia Urquidi una gran amiga del intérprete, mostró los documentos certificados que prueban el fallecimiento del compositor. Esta información la compartió el 27 de agosto del 2021 en el programa Hoy.