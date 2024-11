Cristian Castro y Mariela Sánchez se reconcilian con Verónica Castro tras escandalosos audios de la argentina

La reconciliación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez dejó sorprendidos a muchos. No solo porque no era la primera vez que retomaban su relación, también porque el cantante regresó con la argentina, a pesar de los audios en los que ella se expresaba mal de él, su círculo cercano y hasta de la misma Verónica Castro.

En aquel entonces, la actriz de telenovelas aseguró que solo quería la felicidad de su hijo y deseó que, en esta ocasión, las cosas sí funcionaran entre él y Sánchez.

“Mientras vea a mi hijo bien, o él me diga que está bien, lo menos que puedo hacer es quedarme calladita, tranquila, y pedirle a Dios que le vaya muy bien, que esté contento y que esto funcione. Y si dura, qué bueno; y si no, también, pero que no le duela, que no sufran los hijos, es lo que queremos todas las mamás”, expresó.

Posteriormente, el propio Cristian manifestó que quería que su madre “perdonara” a Mariela y recobraran la buena relación que tenían en el pasado: “Estoy todos los días con ganas de que Verónica se integre a Mariela nuevamente, que la perdone”, indicó.

Verónica Castro y Mariela Sánchez / Instagram: @sanchez.mariela

Te podría interesar: Cristian Castro responde por primera vez a Yolanda Andrade por su supuesta boda con Verónica Castro

Mariela Sánchez y Verónica Castro se reúnen de nuevo; ¿la actriz ya perdonó a su nuera?

Hace unas horas, Cristian Castro compartió una fotografía junto a Mariela y su madre en lo que parece ser el balcón de un restaurante. La publicación venía con el siguiente mensaje:

“Los momentos junto a una madre son vega, oasis y vergel” Cristian Castro

Los tres lucían muy sonrientes y relajados ante la cámara, lo que sugiere que Verónica Castro ya perdonó a Mariela por la polémica de los audios.

Por supuesto, la foto emocionó a los fans del cantante. Algunos comentarios que se pueden leer en el post son:

“¡Al fin madre e hijo juntos! ¡Un amor inquebrantable! Todo mi respeto hacia tu mamá”

“Se los ve bellos, siempre triunfa el amor”

“Qué lindo que estés con tu mami, disfruta cada momento”

“Ya se reconciliaron”

“Qué lindo es verte bien feliz en familia”

“Cristian, tu mamá está cada día más hermosa”

“El amor lo vence todo”

No te pierdas: ¿Yuri reanudará su gira con Cristian Castro? La cantante confirma otro “tour colaborativo”

¿Qué pasó entre Verónica, Cristian Castro y Mariela Sánchez?

En febrero pasado, Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron su ruptura. Tras esto, el cantante inició una relación con Ingrid Wagner. En abril, terminó con Ingrid y reanudó su relación con Sánchez, pero rompieron semanas después por los audios de Mariela.

En dichos audios, la argentina expresaba, entre otras cosas, que Cristian era alguien “gordo y sucio”. También se expresó mal del pueblo mexicano, de Yuri y Verónica Castro, por lo que se vio obligada a pedir una disculpa pública.

Pese a esta situación, en agosto pasado decidieron intentarlo de nuevo, asegurando que lo sucedido los “fortaleció” como pareja y ahora están más felices que nunca. Incluso, mostraron su intención de casarse en un futuro.

Mira: Cristian Castro sorprende a su mamá, Verónica Castro, con emotivo mensaje en plena entrevista